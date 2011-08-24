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Politika

Erdoğan Konya'dan YHT ile dönüyor KONYA (A.A)

24 Ağustos 2011 03:19

-Erdoğan Konya'dan YHT ile dönüyor KONYA (A.A) - 23.08.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara-Konya arasında ilk seferini gerçekleştiren Yüksek Hızlı Tren (YHT) ile saat 23.10'da Ankara'ya gitti. Başbakan Erdoğan'ı, Konya Garı'ndan Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek, AK Parti Konya İl Başkanı Ahmet Sorgun, AK Parti Konya milletvekilleri ve diğer yetkililer uğurladı. Erdoğan ile birlikte Konya'ya gelen eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, eşi Sare Davutoğlu, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de Ankara'ya gitti.

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