Erdoğan: Konuşuyorlar 'kurlar arttı' diye; doların 7 bin 500 liraya çıktığı günleri niye konuşmuyorsunuz?

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Ankara Ticaret Odası (ATO) Ödül Töreni'nde konuştu. Döviz ve ekonomiye ilişkin önemli açıklamalar yapan Erdoğan, "Bugün 'döviz 3 kuruş yükseldi, akaryakıt 2 kuruş arttı' diye karalar bağlayanlar 15-20 yıl öncesinin Türkiye’sini bilmeyenler olabilir. Şimdi konuşuyorlar 'kur şöyle arttı böyle baskı yaptı' bütün bunları konuşuyorsunuz da bir doların 7500 liralara çıktığı günleri neden konuşmuyorsunuz?' dedi.

Erdoğan, "Döviz kurlarındaki suni şişkinliğin kısa sürede ortadan kalkacağına inanmıyorum. Borsa rekor üzerine rekor kırıyor. Birilerinin faizdeki anlayışına katılmıyorum. Yüksel faizle borçlanmamız lazım anlayışını doğru bulmuyorum" diye konuştu. Erdoğan, ihracattan güzel haberler geldiğini söyledi.

İşte Erdoğan’ın konuşmasından satır başları:

"Balkanları fetheden ecdadımız buraları elde edilen zenginlikleri başka bir yere taşımamıştır. Balkanlarda tarumar olmuş yerleri köprüleri camileri yeniden ihya ettik.

İstanbul’u fetheden ecdadımız Ayasofya’yı yıkmayı aklından geçirmemiştir. Bunun yerine çok daha büyük çok daha görkemli eserler inşa etmiştir. Fener balat arasında demir kilise vardır. O kiliseyi biz ihya ettik. Öyle zannediyorum bu ay içinde Bulgaristan başbakanı ile birlikte açılışını yapacağız. Biz buyuz ya. Bizim farkımız bu. 'Parasını ver de yapalım' yok. Biz yaptık.

"Sizi bölmek isteyenler olabilir"

Ticaret odamızın birliğini beraberliğini dayanışmasını çok önemsiyorum. Sizi bölmek parçalamak isteyenler olabilir. Bunlara sakın ha fırsat vermeyin. Çünkü buralar artık bir FETÖ darbesi daha asla yememeli.

Döviz açıklaması

Bugün “döviz 3 kuruş yükseldi, akaryakıt 2 kuruş arttı” diye karalar bağlayanlar 15-20 yıl öncesinin Türkiye’sini bilmeyenler olabilir. Ülkemiz ekonomisinin bir gecede yerle yeksan olduğu dövizin bir gecede beş on kat arttığı günlerden biz buralara geldik. Şimdi konuşuyorlar ,”kur şöyle arttı böyle baskı yaptı” bütün bunları konuşuyorsunuz da bir doların 7500 liralara çıktığı günleri neden konuşmuyorsunuz? Şu anda biz güçlüyüz."

Milli gelire göre dünyanın 17'nci, satınalma parametresiyle dünyanın 13'ncü büyük ekonomisine sahibiz. Hedefimiz 10 büyük ekonomi arasına girmek. Bunun için mevcut durumumuzu ikiye katlamamız yeterli olacaktır.

Geçtiğimiz 15 yılda neredeyse 3.5 kat büyümüş Türkiye'nin önümüzde 6-7 yılda 2 kat büyümesinin önünde hiçbir engel yoktur.

Nitekim kapasite kullanım oranlarının yüzde 80'i bularak son 10 yılın zirvesine çıkması, üretimdeki artışın ve büyüme eğilimin sürdüğüne işaret ediyor.

İstihdam konusunda ise aslında çok ciddi bir başarımız var. 2005 yılında 19.6 milyon olan istihdam edilen kişi sayısı bugün 28.8 milyona çıktı.

Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımı öyle yüksek seviyelere ulaştı ki işsizlik oranını hedeflediğimiz düzeye çıkaramadık. Kadınların ve gençlerin işgücüne katılımının yükselmesi bizi daha da güçlü kılar. Bizim görevimiz, daha çok istihdam sağlayacak politikalar geliştirmek.

"2017'de yüzde 7 büyüme bekliyoruz"

Bu yıl ilk iki çeyrekte yüzde 5,2'yi yakaladık. Üçüncü ve dördüncü çeyrekte çok daha büyük oranlar bekliyoruz. 2017 büyümesinin, yüzde 6'dan fazla muhtemelen yüzde 7 civarı olması kimseyi şaşırtmayacaktır.

"İhracatta bir rekora doğru gidiyoruz"

Mesela ihracat son günlerde çok güzel haberler aldığımız başka bir alan. Yaşanan olumsuzluklar sebebi ile 143 milyar dolara kadar geriledi. Bir rekora doğru gidiyoruz. Ekim ayı itibarıyla 15 milyar dolarlık artışla 154.2 milyar doları buldu.

"Birilerinin faizdeki anlayışına katılmıyorum"

Döviz kurlarındaki suni şişkinliğin kısa sürede ortadan kalkacağına inanmıyorum. Borsa rekor üzerine rekor kırıyor. Birilerinin faizdeki anlayışına katılmıyorum. Yüksel faizle borçlanmamız lazım anlayışını doğru bulmuyorum.