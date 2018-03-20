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Erdoğan konuşurken Türkeş, Candy Crash oynadı; tablet neredeyse Özhaseki'nin kafasına düşecekti

Çocuk ağlayınca polisler devreye girdi

20 Mart 2018 18:22

AKP'nin TBMM’de yapılan grup toplantısında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan konuşurken, eski Başbakan yardımcısı ve Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş, cep telefonu ile ‘Candy Crush Saga’ (Şeker Patlatma) adlı oyunu oynadı. O sırada Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de bir kazanın eşiğinden döndü. Üst kattaki seyirci bölümünde bir çocuk, Özhaseki'nin oturacağı koltuğa elindeki tableti düşürdü.  

Sözcü'den Zekeriya Albayrak’ın haberine göre, AKP grubunda Erdoğan konuşurken ağırlıklı olarak, Afrin’de tamamlanan ‘Zeytin Dalı Operasyonu’ konusuna değindi. Bu sırada Başbakan eski Yardımcısı Tuğrul Türkeş ise cep telefonunu inceledi. Türkeş daha sonra da telefonuna yüklü olan ‘Candy Crush Saga’ adlı oyunu oynayarak vakit geçirdi.

Az kalsın kafasına düşecekti

Grup toplantısında Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki de bir kazanın eşiğinden döndü. Bakan için ayrılan koltuğa seyirci bölümünde oturan bir çocuğun tableti düştü. Bakan tam o sırada koltuğa oturmak üzere bulunuyordu. Locadan tabletini düşüren çocuk ‘Tabletimi istiyorum’ diye ağlayınca polisler devreye girdi ve görevli aracılığıyla tablet çocuğa geri verildi.

TIKLAYIN: Erdoğan'ın AKP Grup Toplantısı'ndaki konuşması

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