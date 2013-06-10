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Ekonomi

Erdoğan konuştuktan sonra Boyner'in hisseleri düştü

Erdoğan’ın dün Ankara’da yaptığı konuşma Boyner Grubunu olumsuz etkiledi

10 Haziran 2013 20:57

"Ne sağcıyım, ne solcu, çapulcuyum çapulcu" pankartıyla Taksim Gezi Parkı direnişine destek veren Cem Boyner'e, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dün Ankara’da yaptığı konuşmada Boyner Grubunu hedef alan açıklamalar yapması yatırımcıları da tedirgin etti. Boyner'in hisseleri düştü.

"Ne sağcıyım, ne solcu, çapulcuyum çapulcu" pankartıyla Gezi Parkı eylemcilerine destek veren Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, Başbakan Erdoğan’ın tepkisini çekti. Erdoğan’ın dün Ankara’da yaptığı mitingde Boyner’e söz konusu açıklamalarından dolayı tepki göstermiş ve “Şimdi bakıyorum bir tanesi çıkmış, 'ne sağcıyım, ne solcu çapulcuyum çapulcu' diyor.Hayırlı olsun. Sevgili kardeşlerim, sakın bu çapulcuları da ihya etmeyin ha. Bunları ihya etmeyin. Biliyorsunuz bunlar yıllarca bu milletin sırtından geçindiler. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Dolaysıyla bu millete hakaret edenlere haddini bildirmek bu milletin görevidir. Hem de demokratik şartlar içerisinde” açıklamasında bulunmuştu.

Başbakan Erdoğan’ın dünkü bu tepkisinin ardından bugün Borsa’da işlem gören Boyner grupu şirketleri önemli ölçüde değer kaybetti. Borsa güne 1.70 oranında değer kaybederkek başlarken, Boyner Grubu’nun hisseleri yüzde 3.8 oranında düştü. Boyner Holding kuruluşlarından biri olan Altınyıldız hisseleri yüzde 4.4 oranında erirken, Boyner Büyük Mağazacılık hisseleri de 3.3 değer kaybetti.

 

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