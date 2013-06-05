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Cem Boyner'den Gezi Parkı pankartı: Çapulcuyum çapulcu!

Taksim'de yapılması düşünülen AVM'ye Boyner Grubu da girmeyeceğini açıklanmıştı

05 Haziran 2013 14:45

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, bir haftasını dolduran Gezi Parkı direnişine destek vererek, "Ne sağcıyım ne solcu, çapulcuyum çapulcu" yazılı bir pankart açtı.

Boyner Holding Yönetim Kurulu Başkanı Boyner'in, elinde taşıdığı pankartta, "Ne sağcıyım ne solcu, çapulcuyum çapulcu" yazıyordu.

radikal.com.tr'nin ulaştığı Cem Boyner, sosyal medyada hızla yayılan fotoğrafını doğruladı.

Taksim'de yapılması düşünülen AVM'ye Boyner Grubu da girmeyeceğini açıklanmıştı.

Ümit Boyner, Twitter'dan "halkın ve müşterilerimizin bu denli karşı çıktığı bir projede yer almamız mümkün değildir" açıklamasını yapmıştı.

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