Erdoğan konuştu, Bakan Koca ağladı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Koronavirüs'le mücadele zirvesinde Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’yı süreci iyi yönetmesi nedeniyle kutlarken, sağlık çalışanlarına da, “Takdire şayan fedakârlık gösterdiler” diyerek teşekkür etti. Erdoğan’ın sözleri üzerine Koca, gözyaşlarını tutamadı.

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Çankaya Köşkü’nde yapılan zirvede duygulu anlar da yaşandı. Erdoğan, fedakârlıklarından ve bu süreci iyi yönetmesi dolayısıyla Sağlık Bakanı Koca’yı kutlarken sağlık personeline de şu sözlerle teşekkür etti:

“Bütün doktorlarımız, hemşirelerimizden, sağlık çalışanlarımıza kadar tüm personel koordineli ve birlik içinde çalışıyor, hepsine teker teker teşekkür ederiz. Takdire şayan fedakârlık gösterdiler. En riskli meslek olmasına rağmen hepsi görevlerinin başında fedakârca çalışıyorlar. İlk andan itibaren doğru bilgiler ile kamuoyunun aydınlatılmasına katkı sağladılar. Sağlık Bakanımız da bu süreçte gece gündüz demeden onlarla birlikte çalıştı. Bizler onların söylediği her kelimeye harfiyen uymalıyız.”

Erdoğan’ın bu sözleri üzerine duygulanan Bakan Koca, gözyaşlarını tutamadı. Toplantıda söz alan 85 katılımcının her biri de sözlerine başlarken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.