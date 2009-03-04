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Politika

Erdoğan: Konak'ı alırsak, İzmir bizim

Dün akşam İzmir'e giden Başbakan Erdoğan, bir grup gencin tezahüratta bulunması üzerine "Konak'ı alırsak İzmir bizim" dedi.

04 Mart 2009 02:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Bergama'da belediye hizmetlerinin açılışı ve Manisa mitingi için dün akşam geldiği İzmir'de geceyi Karataş'taki Polis Evi'nde geçirdi.


Erdoğan'ın kaldığı Polisevi'ne sabah erken saatlerde İzmir Valisi Cahit Kıraç, İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, İzmir Ticaret Odası (İTO) Başkanı Ekrem Demirtaş, Akça Holding Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Akça, Futbol Federasyonu Başkanı Mahmut Özgener'in yanısıra AKP Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Nükhet Hotar Göksel, AKP İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Taha Aksoy, Konak Belediye Başkan adayı Ahmet Sarışın ve AKP İzmir İl Başkanı Aydın Şengül geldi.

Sarışınlara yanıt

Üzerlerine `Sarışın' yazılı montlar giyen Konak İlçe Gençlik Kolları üyesi 50 genç, Erdoğan, Polis Evi'nden makam aracına binerken, `Başbakan buraya', `Ak ak ak parti, hizmette tek parti' tezahüratlarında bulundu. Erdoğan, gençlerin yanına geldi ve onlara ``Çok çalışın, Konak'ı alırsak, İzmir bizim elimizde. Ayın 8'inde yine buradayım'' dedi. Başbakan Erdoğan, makam aracıyla Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'ndan İnciraltı Kent Ormanı'na giderek, Başbakanlığa ait Oba helikopteriyle Bergama'ya hareket etti.

Demirtaş dosya sundu

İTO Başkanı Ekrem Demirtaş, Oda'da seçimi kazındıktan sonra Başbakan'dan randevu talep ettiğini ancak yerel seçim nedeniyle İzmir ziyareti sırasında kısa bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Demirtaş, ``Ekonomik krizle ilgili durumu, beklentileri, önerileri ve öncelikleri içeren bir dosyanın yanısıra EXPO 2015 projelerinin gerçekleşmesi için de bir dosya verdim. Benim için olumlu bir görüşmeydi'' dedi.

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