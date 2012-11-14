Erdoğan komisyona gidecek mi yoksa yazılı yanıt mı verecek?

Hülya Karabağlı

ANKARA

TBMM Darbe ve Muhtıraları Araştırma Komisyonu, CHP’lilerin ısrarı üzerine Başbakan Tayyip Erdoğan’ı dinlemek üzere davet etme kararı aldı. Ancak, daveti kabul edip etmemek ya da nasıl olacağı konusunu Başbakan Erdoğan belirleyecek. Başbakanın, yazılı bir yanıt vermesi seçenekler arasında.

CHP ısrar etti

Darbe komisyonunun pazartesi günü yapılan toplantısında, CHP’li üyeler, Başbakan Erdoğan’ın da mutlaka dinlenmesi, yoksa komisyon çalışmaları ve raporunun eksik kalacağı görüşünü dile getirmişti. CHP’li üyeler, yazılı olarak da Komisyona Başbakan Erdoğan’ın 28 Şubat ve 27 Nisan’la ilgili olarak dinlenmesi için yazılı başvuruda bulunmuştu.

Komisyon CHP’lilerin Erdoğan’ın dinlenmesi isteğini dün yapılan toplantıda karara bağladı. Komisyon, Başbakan Erdoğan’ın dinlenmesi için komisyona davet edilmesine karar verdi. Komisyonda, Erdoğan’ın davet edilmesi konusunda komisyon başkanı Nimet Baş’a yetki verildi.

Komisyon sözcüsü AKP Çankırı Milletvekili İdris Şahin, gazetecilerin, raporun tamamlanması için az zaman kaldığıhatırlatmalarına, 10 Kasım itibariyle dinlemeleri bitirdiklerini, ancak bazı komisyon üyelerinin özellikle 27 Nisan ve 28 Şubat süreçleriyle ilgili Erdoğan'ın dinlenilmesi talepleri üzerine bu kararı aldıklarını söyledi.

Uzmanların hazırladığı raporların 16 Kasım Cuma günü üyelere verileceğini, 20 Kasım Salı günü tüm üyelerin görüşlerini aktarmasıyla alt komisyon raporlarının son şeklini alacağını anlatan Şahin, ana komisyonun 20 Kasım'dan itibaren raporlama ve güncelleme işlemlerini gerçekleştireceğini, 26 Kasım gün de rapora son şeklini vereceklerini anlattı.

'Erdoğan nasıl isterse'

Komisyon Sözcüsü AKP Çankırı Milletvekili İdris Şahin, Erdoğan’ın davetinin şekli hakkında bilgi verirken, “Sayın Başbakanımızla yapılacak görüşme sonucunda varılacak mutabakat çerçevesinde uygun göreceği tarihte veya programı uygun olmazsa yazılı olarak dinlenmesi, soruların da yazılı olarak iletilmesi konusunda karar alındı” dedi.