Erdoğan komando ocağında

Başbakan Recep Tayip Erdoğan ve beraberindeki bakanlar, Isparta'nın Eğirdir ilçesindeki Dağ Komando Okulu'nu ziyaret etti.



Başbakan'ın ziyareti öncesi Eğirdir'de yoğun güvenlik tedbirleri alındı. Ana caddelerde polisler ve askeri personel birlikte görev yaptı. Belli aralıklarla Dağ Komando Okulu'nu gören yerlere dizilen güvenlik güçleri, hiçbir aracın bekleme yapmasına izin vermedi. Komando Okulu'nun üzerindeki dağlara keskin nişancılar yerleştirilirken basın mensuplarının çekim yapmasına da izin verilmedi.



Orgeneral İlker Başbuğ'dan yaklaşık 25 dakika sonra Dağ Komando Okulu'na gelen Başbakan Erdoğan, burada incelemelerde bulunacak. Askerlerin hünerlerini yakından görecek olan Erdoğan'a İlker Başbuğ'un yanı sıra üst düzey komutanlar da refakat edecek. Askerlerin operasyonlara nasıl hazırlandığını izleyecek olan Başbakan Erdoğan'a, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, İçişleri Bakanı Beşir Atalay ve Adalet Bakanı Mehmet Ali Şahin de eşlik ediyor.



Bu arada Başbakan Erdoğan'ın içinde bulunduğu helikopter, alana iniş yaparken Isparta Konya karayolu trafiğe kapatıldı. Başbakan iniş yapıp güvenli bölgeye geçtikten sonra yol tekrar trafiğe açıldı.

