-ERDOĞAN: KOLTUĞU BIRAKMAZLAR BALIKESİR (A.A) - 30.07.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Ben bugüne kadar çok kesin konuştum, 'Eğer partim genel seçimlerde ikinci olursa genel başkanlığı bırakırım' dedim. 'Yüreğiniz yetiyorsa, cesaretiniz varsa, siz de açıklayın' dedim onlara. Hiçbirisi açıklamadı. Çünkü bunlara koltuk rahat geliyor, rahat. Bırakamazlar, bırakamıyorlar'' dedi. Erdoğan, Kuvayi Milliye Meydanı'nda partisince düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, bugün iktidarı, muhalefeti yaptıkları ile anlatmaya gelmediğini, halk oylamasını konuşmak için vatandaşlarla bir araya geldiğini söyledi. Alandakilere ''Darbe Anayasası mı, milletin Anayasası mı?'' diye soran Erdoğan, ''Evet'' yanıtını alınca, ''Bu milletin neden AK Parti'yi tercih ettiğini anlamak istiyorsa, CHP gidip başka yerlerde işbirlikçiler aramasın, kendisine baksın, kendisine'' dedi. CHP'nin yaptığı muhalefeti 'dostlar başına' olarak nitelendiren Erdoğan, şöyle devam etti: ''Bunlar bu kafayla devam etikleri sürece asla ve asla tek başına iktidar olamazlar. Şimdi çıkmış diyor ki, 'Oylarımda anlamlı bir artış olmazsa genel başkanlıktan çekilirim'. Peki anlamlı ne demek, ölçüsü ne, birimi ne? Bunun cevabı yok. Tek başına iktidar olmak gibi bir hedef ortaya koyamıyorsun. Birinci parti olma gibi bir hedefi önüne koyamıyorsun. Neymiş, oylarında artış olursa başarılı sayılırmış. Balıkesir'in tirit yemeği meşhurdur. Ben Balıkesirli hanım kardeşlerime soruyorum. Bunlar sade suya tirit doğramaya çalışıyorlar.''