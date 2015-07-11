Erdoğan: Koalisyon hükümetine ihtiyaç var

Hükümeti kurma görevini Ahmet Davutoğlu'na veren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan katıldığı iftar programında konuştu. Erdoğan, "Bugün Türkiye'nin geçmişini tartışan değil, mevcut sorunların çözümü ve geleceğin inşası konusunda irade ortaya koyacak bir koalisyon hükümetine ihtiyaç var" ifadelerini kullandı.

Radikal'de yer alan habere göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi Beyazıt kampusunda düzenlenen İlahiyat Fakültesi iftar programında konuştu.

İşte Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:

'Bir şehrimizde ezan 7 kez tekrar edildi'

- 1933 yılında dini eğitim kurumlarıyla kapatılan bu okulumuz, yaklaşık 60 yıl sonra 1992 yılında ihya edildi. Dini anlayış da adeta gömlek gibi milletimize giydirilmeye çalışıldı. Ezanın aslına döndürülmesi, imam hatip okullarının açılması ve ilahiyat fakültelerinin yaygınlaştırılmasında milletin talebi ve ısrarı vardır. Ezanın Türkçe’den aslına çevrildiğinde milletin yaşadığı sevinçten bahsetmiştim. Bir şehrimizde ezanın tekrarı 7 kez tekrar okunmuştur.

'Ak sakallılar kapı kapı dolaşıp yardım topladı'

- İmam Hatip okullarının kurulmasının önü açıldığında Anadolu’da ak sakallı mübarek insanlar kapı kapı dolaşıp yardım topladılar. Geçen gün de bir yerde söyledim: İmam hatip lisesi tabelasının altından geçmek bile çok şey kazandırıyor. Bu okullara ihtiyacımız var.

Son olarak meclis başkanlık divanının oluşumunu takip ettik.

'Koalisyon hükümetine ihtiyaç var'

- Koalisyon görüşmelerinin olgunlaşmaya başladığını gördük. Dün Sayın Davutoğlu’na şimdiden hükümet görüşmeleri konusunda başarılar diliyorum. Bugün Türkiye'nin geçmişini tartışan değil, mevcut sorunların çözümü ve geleceğin inşası konusunda irade ortaya koyacak bir koalisyon hükümetine ihtiyaç var. Böyle bir uzlaşma sağlanamadığında çözüm mercii yine millettir.

'Yaptıklarım Anayasa'ya uygun'

- Cumhurbaşkanlığı görevini üstlendiğim günden beri yaptığım her şey anayasaya ve milletime olan taahhütlerime uygundur. Şahsımla ve Cumhurbaşkanlığı makamıyla ilgili ortaya atılan iddialar, iftiradan, yalandan ve yanlıştan ibarettir. Cumhurbaşkanı olarak hukukun dışına çıkan en küçük bir tasarrufum, en küçük bir adımım, en küçük bir girişimim olmadı, olmayacak.

- Ortaya atılan iddiaların bir kısmı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı’nı halkın seçmesiyle birlikte yeni dönemin başladığını anlayamayanlardır. Sürekli akıl ve yalanlar ile kendilerince algı operasyonu yapıyorlar, ne yaparlarsa boş.

'Temem çürürse üzerindeki hiçbir şey kalmaz'

- Bugün Millet Camii’nde milletin namaz kılması anlamlıydı. Millet tıklım tıklım bir araya geldi. Milletimize hizmet yolundan kimse alıkoyamayacak. Bu yolda yürümeye devam edeceğiz.

- Temel çürürse üzerindeki hiçbir şey kalmaz. Eğitim de bizim için böyledir. Eğitimde gerilemeye izin vermeyeceğiz. Yüksek lisans ve doktorasına kadar eğitimin hiçbir kademesini boş bırakmayacağız.