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Politika

ERDOĞAN, KKTC'YE GİTTİ ANKARA (A.A)

19 Temmuz 2011 19:55

-ERDOĞAN, KKTC'YE GİTTİ ANKARA (A.A) - 19.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak ''ANA'' ile KKTC'ye gitti.  Saat 16.30'da KKTC'ye hareket eden Başbakan Erdoğan'ı Esenboğa Havalimanı'ndan Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Başbakanlık Müsteşarı Efkan Ala, Ankara Vali Yardımcısı Mehmet Ali Yüksel ve öteki ilgililer uğurladı. Erdoğan ile eşi Emine ve kızı Sümeyye Erdoğan, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış ile Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Mustafa İsen de KKTC'ye gitti.

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