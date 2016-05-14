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Erdoğan, kızının nikahında konuştu: Ona ceylanım derdim…

“Şimdi bir ceylan gibi yuvadan ayrılıyor”

14 Mayıs 2016 20:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kızı Sümeyye Erdoğan, Selçuk Bayraktar ile İstanbul'da Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde düzenlenen nikah töreniyle evlendi. Nikah sırasında Erdoğan nikah sonrası yaptığı konuşmada  “Sümeyye’ye çocukken ‘ceylanım’ derdim, ‘gözümün nuru’ derdim. Şimdi bir ceylan gibi yuvadan ayrılıyor” dedi.

İşte Sümeyye Erdoğan ile Selçuk Bayraktar'ın düğününden kareler

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş'ın kıydığı nikâha şahitlik eden 8 ismin arasında Başbakan Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül yer aldı. Geline nikâh cüzdanını Gül verdi.

Sümeyye Erdoğan ile Selçuk Bayraktar 6 bin konuk ve 8 kişinin şahitliğinde evlendi

Devlet erkanı ile çok sayıda ünlü ismin buluştuğu nikâh, Kuran tilavetiyle başladı. Ardından davetliler Sümeyye Erdoğan ve Selçuk Bayraktar'ın fotoğraflarından oluşan slayt gösterisini izledi. Çiftin salona girişi esnasında Cem Karaca'nın "Bu son olsun" parçası çalındı.

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