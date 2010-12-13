-ERDOĞAN: KIZILAY, THM'NE YAPTIĞI KATKILARLA HATIRLANACAK ANKARA (A.A) - 13.12.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, vefat eden halk müziği sanatçısı Abdurrahman Kızılay'ın, sesi ve yorumunun yanı sıra derlemeleriyle de Türk halk Müziğine yaptığı katkılarıyla her zaman hatırlanacağını, kadirşinas Türk milleti tarafından saygıyla anılacağını belirtti. Erdoğan, Kızılay'ın vefatı dolayısıyla yayımladığı başsağlığı mesajında, şunları kaydetti: ''Halk müziğimizin değerli seslerinden Abdurrahman Kızılay'ın vefatından derin üzüntü duydum. Merhum Abdurrahman Kızılay, sesi ve yorumunun yanı sıra derlemeleriyle de Türk halk müziğine yaptığı katkılarıyla her zaman hatırlanacak, kadirşinas milletimiz tarafından saygıyla anılacaktır. Merhum Kızılay'a Allah'tan rahmet, ailesine ve sanat camiamıza başsağlığı dilerim.''