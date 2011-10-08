-Erdoğan Kısıklı'daki konutuna geldi İSTANBUL (A.A) - 08.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığından ayrıldıktan sonra Kısıklı'daki konutuna geçti. Erdoğan, annesi Tenzile Erdoğan'ın cenazesinin toprağa verilmesinin ardından sivil plakalı araçla Karacaahmet Mezarlığından ayrılarak Kısıklı'daki konutuna döndü. Bu arada, Başbakan Erdoğan'ın konutunun bulunduğu caddenin karşı tarafındaki boş arsada basın mensuplarının bekleyişi sürüyor. Çok sayıda canlı yayın aracı da burada bulunuyor. Öte yandan, bir grup vatandaş da Başbakan Erdoğan'a başsağlığı dileğinde bulunmak amacıyla konutun çevresinde bekliyor.