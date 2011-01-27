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Politika

ERDOĞAN: KIŞ OLİMPİYATLARININ TAKİPÇİSİYİZ ERZURUM (A.A)

27 Ocak 2011 23:35

-ERDOĞAN: KIŞ OLİMPİYATLARININ TAKİPÇİSİYİZ ERZURUM (A.A) - 27.01.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da başlayan Üniversiteler Kış Oyunları'nın ardından kış olimpiyatlarının takipçisi olacaklarını belirterek, ''Erzurum'a bu yakışır ve yakışanı da gerçekleştireceğiz'' dedi. Erdoğan, 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nın açılış töreninde yaptığı konuşmada, oyunlara dünyanın 5 kıtasındaki 50'den fazla ülkeden 3 bini aşkın sporcunun katıldığını anımsattı. Sporcuları misafir değil ev sahibi olarak niteleyen Erdoğan, ''Sporcu kardeşlerim dadaşlar diyarı Erzurum'a hoş geldiniz'' dedi. Erzurum'un farklı bir kent olduğunu ve misafir sporcuların burada kalacağı sürede kenti ''doya doya dolaşmalarını, tanımalarını'' tavsiye eden Başbakan Erdoğan, şunları söyledi: ''Bu oyunların 5 yıldızı var. Bu 5 yıldız, 5 kıtanın buluştuğu bir oyunlar manzumesi. Burada barış var, burada kardeşlik var, burada sevgi var, burada coşku var, heyecan var. İnanıyorum ki kış oyunlarıyla bundan sonra kış olimpiyatlarının takipçisi olacağız. Erzurum'a bu yakışır. Bu yakışanı da gerçekleştireceğiz. Sevgili Erzurumlu kardeşlerim, sevgili dadaşlar, durmayacağız, emin adımlarla çok daha farklı bir Erzurum için yarınlara yürüyeceğiz.'' Erdoğan, konuşmasının sonunda 25. Dünya Üniversiteler Kış Oyunları'nın hayırlı olması, kazasız, belasız sona ermesi dileğinde bulundu. Başbakan Erdoğan'ın konuşması sırasında statta bulunanlar ''Türkiye seninle gurur duyuyor'' diye tezahürat yaptı.  Erdoğan, konuşmasının ardından protokoldeki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve TBMM Başkan Mehmet Ali Şahin ile tokalaşarak yerine geçti.

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