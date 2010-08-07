-ERDOĞAN: KİRLİ OYUNLAR DEVREYE SOKULDU ISPARTA (A.A) - 07.08.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin atılıma geçtiği zaman kirli oyunların devreye sokulduğunu belirterek, ''Bir yandan taşeron terör örgütü kirli kanlı eylemlere girişirken, öbür yandan illerde, ilçelerde birtakım kirli provokasyonlar yapılıyor. Kimin eli kimin cebinde görüyorsunuz değil mi? İşte onun için milliyetçisini de, milliyetçi olmayanını da veya ırk milliyetçilerini de, kafatası milliyetçilerini de iyi tanıyalım, bunları iyi anlayalım'' dedi. Isparta'da, Hükümet Meydanı'nda düzenlenen mitingde konuşan Erdoğan, ''Birtakım fitne odakları, fesat odakları, bizim birliğimizi, beraberliğimizi bozacaklarını zannediyorlar. Bu topraklarda fitne tohumu yeşermez. 73 milyonla birlikte, benim Ispartalı kardeşim, lütfen oynanan oyunları iyi izlesin, iyi analiz etsin, iyi değerlendirsin. Ülkeyi kaosa sürüklemek, milleti korkutmak, sindirmek için ne tür kirli tezgahların kurulduğunu gördünüz mü? İşte tüm bu tezgahları bozacak yegane güç sizsiniz. Bu senaryoları boşa çıkaracak yegane irade sizlersiniz. Türkiye üzerine oynanan kirli oyunları ters yüz edecek yegane kuvvet sizlersiniz'' dedi. 12 Eylül'de referanduma sunulacak Anayasa değişikliğine CHP, MHP ve BDP'nin karşı olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları söyledi: ''Bunlar nasıl oldu da bir araya geldi? Aslında bunlar hiçbir araya gelmezlerdi. Ben, 22 Temmuz'da diyordum ki, 'Bunlar ruh ikizi.' Şimdi ne oldu, ruh üçüzü oldular. Yanlarına da destek kuvveti aldılar. YARSAV gibi. Rahatsız oldular, 'Başbakan nasıl olur da bizi ifşa eder' diye. Yargı kurumunun içerisinde vakıf, dernek kurulması anlaşılır bir şey mi? Bunları biz 12 Eylül'ün öncesinde gördük. Polis teşkilatının içerisinde, Milli Eğitim'de ve oraların ne hale geldiğini o zaman gördük. Şimdi aynı oyun oynanıyor. Bağımsız olması gereken, tarafsız olması gereken bir yargı camiasının içerisinde bunların olmasının demokratik parlamenter sistem içerisinde yeri olabilir mi? Özgürlükler içerisinde yeri olabilir mi? Bunu yaptılar. Şimdi de açık açık tavır koyuyorlar. Milletin hayrına hiçbir konuda ittifak etmeyenler, şimdi kalkmışlar, 'hayır' oyu vermekte ittifak ediyorlar.'' Muhalefet partileri liderlerinin gittikleri her yerde anayasa değişikliği dışında her şeyi konuştuğunu ifade eden Erdoğan, ''Bir çocuk oyunu vardı, hatırlarsınız. Ortada kuyu var, yandan geç. Ortada hayır kuyusu olduğu için, bunlar sürekli yandan, sağdan, soldan, kaçak güreşiyorlar. Bu anayasa değişikliği bir AK Parti projesi değil. Bu anayasa değişikliği bir millet projesidir. Isparta'da CHP'ye, MHP'ye, diğer partilere oy vermiş kardeşlerime sesleniyorum. Ben, yönetici kadroları ile oy veren kardeşlerimi ayırıyorum. 12 Eylül'de AK Parti'ye, CHP'ye, MHP'ye, diğer partilere değil, kendinize oy vereceksiniz, kendi geleceğinize oy vereceksiniz'' dedi. Bu arada, Başbakan Erdoğan'ın havaalanından miting alanına kadar kullandığı yol güzergahına ve miting alanındakilerin üzerine gül suyu sıkıldı.