Erdoğan: Kırgınım; AYM Dündar ve Gül kararıyla 'varlığını' tartışmaya açtı, başkan dürüst davranmadı!

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Can Dündar ve Erdem Gül'ün tahliyelerinin yolunu açan Anayasa Mahkemesi'ne bir kez daha ağır ifadelerle tepki göstererek, "AYM Başkanı daha önce bana 'Gerekçe yazılmadan karar açıklanamaz' demişti. Ne yazık ki şimdi ben bu olayı yaşayınca gerçekten çok üzüldüm ve buradan söylüyorum çok kırgınım. Niye? O makamda olana dürüstlük yaraşır da onun için" dedi. "AYM'nin kendi varlığını tartışmaya açacak yollara temenni ederim ki bir daha olmaz" diyen Erdoğan, yargıya çağrıda bulunarak, "Casusluktan tutuklamayı isteyen mahkemenin de kararını anlamıyorum, kararında direnebilirdi. Diren bakalım, AYM ne yapacak bir de onu görelim" diye konuştu.

Burdur'da toplu açılış töreninde konuşan Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Her şeyin asgarisine razı olup... Onun için diyorum ki parlamentonun içinde teröre bulaşanlar varsa ki var, bunlar bedelini ödemelidir. Çünkü anayasa ne diyorsa bunun gereği yerine getirilmelidir, milletin beklentisine cevap verilmelidir.

Son 3 yıldır yaşadıklarımızın hiçbiri tesadüfi değildir, bağımsız değildir birbirinden. Paralel, bölücü örgüt vs. Hepsi de farklı görünümlerde farklı yöntemlerle farklı amaçlar için öyle görünüyorlar ama hedef aynı. Milletimiz bunların gerçek yüzünü gördüğü için hiçbirine de prim vermedi, vermiyor.

Kamuda görev yapanlar arasında dahi sorunun önemini kavrayamayanlar olduğunu görüyoruz. Türkiye 2014 yılı başında MİT TIR'ları hadisesi olarak bilinen büyük bir ihanet olayına şahit oldu. Milletimizin menfaatlerine yönelik bu saldırının failleri hesap veriyor. Bu meseleyi farklı biçimlerde sürekli gündeme getirme çabası içindeler.

Erdoğan'dan AYM Başkanı'na:

​ Dürüstlük beklenirdi, kırgınım!

Son olarak bir gazete aynı oyunda figüranlık yapmaya kalkınca sorumluları adalete hesap veriyor. Casusluk gibi ve dünyanın her yerinde karşılığı olan bir suçlamadır. Savcılar tutuklama talebi bulunmuştur. Konu yargı aşamasında fakat bu arada AYM, anayasayı açıkça hiçe sayarak kendini mahkemenin yerine koymuş, bireysel başvuruyla ilgili olmayan bir karar vermiştir. Yargı süreci bitmemiş, tutuklu olan bu kişiler hakkında AYM böyle bir karar veriyor. Çok daha önceden yapılmış binlerce başvuruyu görüşmeyi beklerken, bu kişilerin tutukluluk halleri ile ilgili çok hızlı bir süreç işlemiştir. Bu aceleniz ne ya? Oy çokluğuyla bu kişilerin tutukluluk hallerinin "kuvvetli suç" olmadığı gerekçesiyle kaldırılmasını istemiş. Yetkisi olmadığı halde işin esasına girerek karar vermiş. Önce kararı, günler sonra da gerekçeyi açıklamıştır.

Ne yazık ki şimdi ben bu olayı yaşayınca gerçekten çok üzüldüm ve buradan söylüyorum çok kırgınım. Niye? O makamda olana dürüstlük yaraşır da onun için. Önceki başkanı gerekçe hazırlanmadan hızlıca açıklanan kararlarda eleştiren bu arkadaşımız hızlıca kararı açıklama konumuna gelmiştir. Geç de olsa kamuoyuna ilan edilen gerekçedeyse her şey var ama bu olayın izahı yok. AYM, devletin ve milletin hakları konusunda en fazla hassas olması gereken kurumların başında geliyor. Ama bu kurum başkanın da içinde yer aldığı üyeleri eliyle son dönemde Türkiye'ye yönelik en büyük saldırlardan birisi olan bir konuda ülkesinin aleyhine karar almaktan çekilmemiştir.

Mahkeme casusluktan tutuklamıştır, siz ne diyorsunuz? Hayır, böyle bir şey yok. Casusluktan tutuklamayı isteyen mahkemenin de kararını anlamıyorum, kararında direnebilirdi. Diren bakalım, AYM ne yapacak bir de onu görelim. Bence verdiği kararda direnmiş olsaydı dengeler farklı gelişecekti. Bu konunun yargının bağımsızlığıyla uzaktan yakından bir alakası yoktur. Şu ifade de çok çirkin, AYM'nin verdiği karar herkesi bağlar, doğru seni de bağlar. Ben Cumhurbaşkanı olarak vatana ihanetin dışında hiçbir suçla suçlanmam ama anayasayı korumak benim de görevim.

Geçmişte yargı nasıl paralel yapılanma tarafından çökertildiğinde karşısına dikildik ve mücadele ettiysek bu konuda da devam etme mecburiyetindeyiz. Cumhurbaşkanı olarak anayasaya göre devletin birliğini temsil etmekle anayasanın uygulanmasını, devlet organlarının çalışmasını göz etmekle yükümlüyüm. Bu konuda yetki sınırlarının dışına kim çıkarsa beni bulur.

AYM, bu yola girerse milletim adına itirazlardan çekinmem. Haksızlıklar karşısında susarsam milletimin adına layık olmamış olurum. Mesele bu. Kendi ülkesinin ve milletinin çıkarlarına saygı duymayan bir kuruma kusura bakmayın, ben de bu karara saygı duymuyorum dedim. Kardeşlerim AYM'nin kendi varlığını tartışmaya açacak yollara temenni ederim ki bir daha olmaz. Biz eleştirilen değil, takdir edilen bir AYM istiyoruz.

Tek başına bu meselenin dahi yeni anayasanın ne denli ihtiyacı olduğunu ortaya koyuyor. Ruhunda sorun olan mevcut anayasada ısrar etmenin hiçbir mantıki bir yanı kalmamamıştır. Darbe ve vesayet rejimlerinin ürünü anayasaya mahkûm edenler bunun hesabını verecekler.