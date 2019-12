-ERDOĞAN: KİMSEYE OPERASYON MÜSAADESİ VEREMEYİZ LEFKOŞA (A.A) - 19.07.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Şehit kanlarıyla, gazilerimizin kanlarıyla yoğrulmuş bu topraklar üzerinde kimseye operasyon müsaadesi veremeyiz. Her zaman şunu söyledik: Adil, kapsamlı ve kurucu iki devlet anlayışı kabul edilmediği sürece burada bir adım atılması mümkün değildir'' dedi. Erdoğan, Ercan Havaalimanı'nda KKTC Başbakanlığı otobüsünün üzerinde meydanda toplanan vatandaşlara seslendi. ''Yarın 20 Temmuz sizlerle birlikte yine Kuzey Kıbrıs'ımızda Özgürlük Bayramımızın yeni bir yıl dönümünde birlikte olacağız'' diyen Erdoğan, şöyle konuştu: ''1974 hiç bir zaman bizim anılarımızdan çıkmıyor, çıkmayacak. Biz, artık farklı bir sürecin içerisindeyiz, kimse ama kimse Kuzey Kıbrıs'ın Türk'üne hiçbir zaman kalkıp da kölelik uygulamasını yapamaz. Kimse kendine göre kuracağı hesaplarla Kuzey Kıbrıs üzerinde çeşitli planlar uygulayamaz. Ne ambargo ne izolasyon. Bunların hiçbirisi Kuzey Kıbrıs'a uygulanamaz. Biz et ve tırnak gibiyiz. Kim ki bu vücudun azalarını, uzuvlarını birbirinden ayırmak istiyorsa yanlış bir yoldadır. Şunu iyi bileceğiz: Bu topraklar şehitlerimizin, gazilerimizin kanlarıyla yoğrulmuş topraklardır. Dolayısıyla şehit kanlarıyla, gazilerimizin kanlarıyla yoğrulmuş bu topraklar üzerinde kimseye operasyon müsaadesi veremeyiz. Her zaman şunu söyledik: Adil, kapsamlı ve kurucu iki devlet anlayışı kabul edilmediği sürece burada bir adım atılması mümkün değildir.'' -ŞU ANDA KIBRIS DİYE BİR DEVLET YOKTUR- ''Şu anda Kıbrıs diye bir devlet yoktur. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi vardır, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vardır'' diyen Erdoğan, Burgenstock'ta gerçekleştirilen görüşmelere değindi. Erdoğan şöyle devam etti: ''Oturduk konuştuk ama onlar buna sadık kalmadılar. Biz sadık kaldık. Siz sadık kaldınız, yüzde 65 'evet' dediniz. Ama Güney yüzde 75 'hayır' dedi. AB müktesebatında böyle bir yapı yoktur. Sözlerinde durmadılar ama; siz sözünüzde durdunuz ve biz haklıyız. Şimdi dünyanın neresine gidersek gidelim, sizin o tavrınız her yerde bizim haklılığımızı ifade ediyor. Biz onlara şunu söylüyoruz. Diyoruz ki; 'siz bizden ne istediniz? Referandum. Yapıldı mı bu referandum? Yapıldı. Peki Kuzey sizin arzularınız istikametinde 'evet' dedi mi? Dedi. Güney 'hayır' dedi. Peki siz onları ödüllendirdiniz. Kuzey'e ne yaptınız?'' Türk tarafının haklı olduğunu, haklı olduğu için de güçlü olduğunu ifade eden Erdoğan, KKTC'lilere, ''Sevgili kardeşlerim, şunu unutmayın; biz biriz, beraberiz, tek yüreğiz. Sizlere Anavatan'dan getirdiğim selam ile sesleniyorum. Aramıza fitne-fesat sokmak isteyenlere, sakın ha aldanmayınız'' diye seslendi. Erdoğan, en kısa zamanda Kuzey Kıbrıs'ın, alt yapısıyla, üst yapısıyla daha güçlü bir hale geleceğini dile getirerek, yarın da bir çok yatırımların açılışının yapılacağını anlattı. Bu alt yapı, üst yapı çalışmalarının daha hızla devam edeceğini vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Duble yollarla inşallah Kuzey Kıbrıs'ımızın her yanını tamamıyla ulaşımda farklı bir konuma ulaştıracağız. Temelini biliyorsunuz Mart ayında attık. Artık Türkiye'den, burada da oluşturacağımız barajlara suyumuz geliyor. 3 yıl içinde bu projeyi tamamlayacağız. Artık Kuzey Kıbrıs'ın tamamıyla su sorunu diye bir şeyi olmayacak. Elektrik enerjisi sorunumuz zaten yok. Ama Güney'in halini görüyorsunuz değil mi? Fakat şu anda sizler, Türkler olarak Rumlara bir insanlık dersi verdiniz. 'Bizde var, size de elektrik veriyoruz' dediniz. Aksi birşey yapmadınız. Niye? Çünkü bizlere yakışan o da onun için. Sevgili kardeşlerim, bu akşam bazı programlar var, bir taraftan onları halledeceğiz. Ve yarın anma törenlerinde sizlerle bir arada olacağız. Şunu unutmayın; Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı bir kardeşiniz olarak, tüm bakan arkadaşlarımla, hükümetimiz olarak, milletimiz olarak biz sizleri seviyoruz. Ve birliğimiz, beraberliğimiz gücümüz olacaktır. Bunu unutmayın. Ve bu gücümüzü inşallah kimse zafiyete uğratamayacaktır.'' -NOTLAR- Başbakan Erdoğan, havaalanında KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve KKTC Başbakanı İrsen Küçük ile bir süre görüştükten sonra, yürüyerek konuşma yapacağı alana geldi. Erdoğan'ın konuşmasından önce, Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış, Milli Savunma Bakanı İsmet Yılmaz ve KKTC'li bakanlar otobüse çıkarak, halkı selamladılar. Alanda ''Ne Mutlu Türküm Diyene'', ''Ne Mutlu KKTC'liyim Diyebiline'', Hoşgeldiniz Başbakanım, hoşgeldiniz büyük usta'', ''El ele, gönül gönüle Anavatan, Yavruvatan, Hoşgeldin Recep Tayyip Erdoğan'' yazılı pankartlar açıldı ve ''Onuncu Yıl Marşı'' söylendi. Erdoğan'a havaalanından Lefkoşa'ya giderken vatandaşlar açtıkları çeşitli pankartlarla sevgi gösterisinde bulundu. Billboardlarda ise,''Dünümüz bir, yarınımız bir, tek yüreğiz'', ''20 Temmuz bayramınızı kutluyoruz'' şeklinde yazılar yer aldı.