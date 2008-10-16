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Politika

Erdoğan: Kimse terörü cesaretlendirmesin

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Kimse terörü cesaretlendirme hakkına sahip değil. Hepimiz aynı safta olmalıyız" dedi

16 Ekim 2008 03:00

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "Kimse terörü cesaretlendirme hakkına sahip değil. Hepimiz aynı safta olmalıyız" dedi.

Erdoğan, Pekin 2008 ve Paralimpik Oyunları'na katılan sporcuları kabulünde yaptığı konuşmada Taraf gazetesinde yayımlanan haberle başlayan ve dün de Genelkurmay Başkanı Başbuğ'un bu haberlere yönelik sert açıklamasıyla devam eden Aktütün saldırısına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bu tür haberleri yayınlayan organlara hitaben yaptığı konuşmada Başbakan, "Bu görüntülerle onlara destek veriyorsunuz; propaganda yapıyorsunuz. Onlar da sizi alkışlıyor" ifadesini kullandı.

"Kampanyalara hedef yapılacak biri varsa o da terördür, teröristtir. Terörle mücadele eden değil" diye konuşan Başbakan Erdoğan, Teröre karşı hepimiz aynı safta olmalıyız. Mücadelemiz tüm boyutlarıyla devam edecektir. Biz haklıyız ve doğru yerdeyiz. Gerisini yanlış yerde duranlar düşünsün" dedi. (Tempo24)

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