Erdoğan: Kimse keyfi olarak gözaltına alınmıyor

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ulusa sesleniş konuşmasında artan gözaltı ve tutuklamalarla ilgili olarak, '' Hiç kimse, ama hiç kimse, keyfi olarak, hukuka aykırı şekilde gözaltına alınmıyor'' dedi.



''Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun verdiği güçle, yetkiyle, hukuksuzlukla mücadele etmek de bu milletin en tabii hakkıdır'' dedi.



Erdoğan, televizyonlarda yayımlanan Ulusa Sesleniş programında yaptığı konuşmada, hükümet olarak, ne dış politikadaki barış odaklı tavırlarından ne de ülke içindeki demokratikleşme adımlarından asla taviz vermeyeceklerini, asla geri adım atmayacaklarını ifade etti.



''Dış politikada çözüm odaklı politikalardan, çözümsüzlük odaklı politikalara geçmek, biz biliyoruz ki kendi kendisine zarar vermek, kendi ayağına kurşun sıkmaktır'' diyen Başbakan Erdoğan, şunları söyledi:



''Aynı şekilde, demokratikleşme adımlarından ya da özgürlüklerden geri adım atmak da ülkeye, millete, en başta kendimize yapılmış aleni bir haksızlık olur. Bizden, böyle bir tavır, böyle bir yavaşlama, bir geri adım bekleyenler, 9 yıldır olduğu gibi bundan sonra da beyhude beklerler. Terörle mücadele, bizim dönemimizde, hak ve özgürlüklerle güvenlik arasındaki denge en hassas şekilde muhafaza edilerek yürütülmüştür ve yürütülmektedir. Hiç kimse, ama hiç kimse, keyfi olarak, hukuka aykırı şekilde gözaltına alınmıyor. Hukukun en temel ilkeleri hassas şekilde gözetiliyor, Anayasaya, yasalara, evrensel normlara uygun şekilde bir süreç işletiliyor.



Güvenlik güçlerimiz şehit edilirken, belediye otobüslerinde masum kızlarımız yakılarak katledilirken, sokakta, çocuklarının gözü önünde anneler, annelerin karnında doğmamış bebekler şehit edilirken, hiç kimse bizden durup seyretmemizi bekleyemez. Devlete paralel örgütlenmeler, alternatif mahkemeler kurulurken, vergi adı altında haraç toplanırken, belediyelere, millete hizmet üretilmesi için gönderilen paralar terör örgütüne aktarılırken, hiç kimse bizden sessiz kalmamızı bekleyemez.''





'Zihinler bulandırılmak isteniyor'



''Terörün, yani eli kanlı katillerin propagandasını yapanlara, onların cinayet işlemelerini kolaylaştıranlara, onların daha fazla cinayet işleyebilmeleri için lojistik destek sağlayanlara karşı tepkisiz kalmamız beklenemez'' değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, Türkiye'nin bir hukuk devleti olduğuna dikkati çekerek, hukukun verdiği güçle, yetkiyle, hukuksuzlukla mücadele etmenin, bu milletin en tabii hakkı olduğunu vurguladı.



Belgelere, bilgilere, toplanan delillere bakmaksızın, iddiaları göz ardı ederek, daha sorgulama aşamasında, daha yargılama süreci tamamlanmadan, tutuklamaları, gözaltıları eleştirmenin, buradan demokrasi adına bir takım yorumlarda bulunmanın, adil olmadığını belirten Erdoğan, şunları kaydetti:



''Adil olmadığı gibi insani de vicdani de değildir. Ne yazık ki bazı çevreler, bu ülkedeki her hadiseyi bir şekilde istismar için bir fırsat olarak değerlendirme yanlışı içindedir. Bu yanlışta da ısrar ediyorlar. Ne yazık ki, gençler, çocuklar, terörist cenazeleri; şehitlerimiz; annelerin, babaların hissiyatı; yargının tasarrufları, güvenlik güçlerinin operasyonları birer istismar aracı olarak kullanılıyor, zihinler bulandırılmak isteniyor. Biz bunlara asla fırsat tanımayacak, bunların istismarına da mahal oluşmaması için azami hassasiyetle yolumuza devam edeceğiz.''









