-ERDOĞAN KİMDEN ''EVET'' BEKLİYOR TBMM (A.A) - 20.07.2010 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 12 Eylülün, aynı zamanda bir iade-i itibar olacağını belirterek, MHP, CHP ve BDP'ye gönül verenlerden referandumda ''evet'' beklediğini söyledi. Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, 12 Eylülde yapılacak referanduma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ''Yıllarca 12 Eylül mağdurları solcuları istismar eden CHP, 12 Eylül ile yüzleşemese de biz yüzleşeceğiz. Yıllarca 12 Eylül mağduru ülkücülerin sesine kulak vermeyen MHP, 12 Eylül ile hesaplaşamasa da biz hesaplaşacağız'' diyen Erdoğan, ''Adil bir şekilde yargılanmadan, darağacağına gönderilen Necdet Adalı'nın, Mustafa Pehlivanoğlu'nun, Erdal Eren'in, sabah namazında dayakla öldürülen Hüseyin Kurumahmutoğlu'nun hatıraları karşısında alnımız ak kalırken, onlar boyunlarını bükmüş durumda kalacaklar, mahcup olacaklar'' görüşünü dile getirdi. Erdoğan, ''MHP'li kardeşlerimizden, CHP'ye, BDP'ye gönül vermiş kardeşlerimden 'evet' bekliyorum'' çağrısında bulunarak, sadece 12 Eylül ile hesaplaşmak adına değil, bir daha 12 Eylüllerin yaşanmaması için hepsinden ''evet'' beklediğini kaydetti. -''AKLIN YOLU BİRDİR, O YOL 'EVET'TİR''- Geçmişi kurtaramalar bile çocukların geleceğini kurtarabileceklerini dile getiren Erdoğan, geçmişin yanlışlarıyla yüzleşmeden, daha aydınlık bir gelecek inşa edemeyeceklerini vurguladı. Erdoğan, şöyle konuştu: ''Bir iade-i itibar bile yapamaz mıyız? İşte bu 12 Eylül bir iade-i itibar olacaktır aynı zamanda. İnanıyorum ki ülkemin tüm kadınları, kendi haklarının anayasal güvenceye kavuşması için bu değişikliğe 'evet' diyecek. Sadece kadınlar değil, erkekler de 'evet' diyecek. İnanıyorum ki ilk defa bu seçimde oy kullanacak gençlerimiz 'evet' diyecek. İnanıyorum ki özürlü yavrularımız, yaşlılarımız, şehitlerimizin dul ve yetimleri, gazilerimiz için onların avantajlı konuma yükselmeleri için 'evet' diyecekler. Fişleme gibi, insanlık, hukuk ve demokrasi dışı uygulamanın tarihe kovuşması için milletim tek yürek halinde 'evet' diyecektir. Avrupa standartlarında bir Anayasa Mahkemesi, uluslararası standartlarda bir hukuk sistemi için bütün milletim gür bir sesle 'evet' diyecektir. Buna inanıyorum. Üstünlerin hukukuna son verip, hukukun üstünlüğüne egemen kılmak için halkımız güçlü şekilde 'evet' diyecektir. Tüm memurlarımız ve aileleri, memurlara toplu iş sözleşmesi hakkı tanınması için 'evet' diyecektir, emeklilerimiz bu toplu iş sözleşmesinden yararlanabilmek için 'evet' diyecektir. İşçilerimiz, aileleri, yakınları sendikal, grev hakkı için 'evet' diyecektir. Esnaf, tüccar, sanatkarımız, hükümetin ekonomik ve sosyal politikalarında söz sahibi olabilmek için 'evet' diyecektir. Burada aklın, mantığın yolu birdir ve o yol 'evet'tir.'' Grup toplantısında AK Parti Genel Merkezince Anayasa değişikliği konusunda hazırlanan ''40 Soru, 40 Cevap'' başlıklı kitaptan da dağıltıldı.