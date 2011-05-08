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Politika

ERDOĞAN, KİLİS'TE 29 TESİSİN AÇILIŞINI YAPTI KİLİS (A.A)

08 Mayıs 2011 20:10

-ERDOĞAN, KİLİS'TE 29 TESİSİN AÇILIŞINI YAPTI KİLİS (A.A) - 08.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kilis'te 29 tesisin açılışını yaptı. Alaaddin Yavaşça Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplu açılış töreninde kısa bir konuşma yapan Erdoğan, Kilis'e kazandırılan 29 ayrı tesisin hayırlı uğurlu olmasını diledi. Başbakan Erdoğan, Türk Sanat Musikisi'nin önemli ve duayen ismi Alaaddin Yavaşca ile aynı adı taşıyan kültür merkezinde böyle bir törenin düzenlenmesinin kendisini ayrıca mutlu ettiğini belirterek, sanatçıların kadrinin kıymetinin geçmişte pek bilinmediğini, AK Parti iktidarıyla bunların geride kaldığını söyledi. Türk Sanat Müziğine büyük önem verdiklerini anlatan Erdoğan, yapılan bu tür tesislerle yeni nesillerin önünü açmak istediklerini ifade etti. Başbakan Erdoğan, konuşmasının ardından, açılış törenine katılan, ismi Kilis'te bir bulvara da verilen şehit Hasan Özüberk'in annesi Sultan Özüberk'i yanına alarak bir süre sohbet etti. Erdoğan, daha sonra tesislerin açılışını yaptı ve yetkililerden bilgi aldı. Bu arada miting alanından açılış töreninin yapılacağı yere gelirken Başbakan Erdoğan, yolda gördüğü gelin ve damada altın taktı ve çiftten 3 çocuk sahibi olmalarını istedi.

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