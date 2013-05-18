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Politika

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun sözlerini mahkemeye taşıyor

Başbakan Erdoğan kendisini Esad'a benzeten Kılıçdaroğlu'na ABD'den yanıt verdi

18 Mayıs 2013 11:18

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Brüksel'de kendisiyle ilgili sözlerine ilişkin, konuyu avukatlarına havale ettiğini söyledi.

Erdoğan, Esad’la kıyaslama polemiğiyle ilgili olarak “Kılıçdaroğlu’nun bana katil demesine asla müsaade etmem, o seviyeye de düşmem. Konuyu avukatlarıma havale ettim. Yargıda hesabını kendisi verecektir” dedi.
 
Suriye’deki gelişmelerle ilgili bir soru üzerine Erdoğan, “Sürecin uzaması halinde Esad’ın zaman kazanma arzusu yerine gelir” dedi.  Erdoğan ABD dönüşü başta Rusya olmak üzere bölge ülkelerine gideceğini de söyledi.
 
Türkiye’nin kredi notunun artırılması ile ilgili olarak Erdoğan, “Geç kalınmış bir karar bugüne kadar çoktan arttırılmalıydı” diye konuştu.

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