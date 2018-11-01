Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun mal varlığını 'eritti'

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2018 yılına ait mal beyanını dün TBMM Başkanlığı’na sundu. Buna göre 2015’teki mal beyanında yer alan Burhaniye’de 300 bin lira değerindeki evini sattığı ayrıca dört kişiden toplam 200 bin lira borç aldığı görüldü. Kılıçdaroğlu’nun bu yolla elde ettiği geliri, hem oğlu Kerem Kılıçdaroğlu’nun düğün masraflarını karşılamak hem de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı kaybettiği tazminat davaları nedeniyle icra tutarlarını karşılamak için kullandığı belirtildi.

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Cumhuriyet'ten Mahmut Lıcalı'nın haberine göre Kılıçdaroğlu’nun 2018 yılına ait mal beyanına göre, Ankara’da Balgat’ta 142 bin lira, Akyurt’ta 57 bin lira, Tunceli’de ise 75 bin lira değerinde üç konutu ve 1997’de üye olduğu iki ayrı kooperatif bulunuyor.

Kılıçdaroğlu’nun ayrıca toplam “edinme değeri” 2 bin 733 lira olan 8 adet resim tablosu bulunuyor.

Kılıçdaroğlu’nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu’nun ise bir adet pırlanta yüzüğü mal beyanında yer alıyor. Mal beyanında, Kılıçdaroğlu ve eşine ait özel taşıt bilgisi ise yer almıyor. CHP kaynakları, Kılıçdaroğlu’nun Burhaniye’deki evini 600 bin liraya sattığını bildirdi.