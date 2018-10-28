Kılıçdaroğlu, Erdoğan'a tazminat ödemek için evini satmış

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın açtığı davalar sonucu tazminat ödemeye mahkûm edilen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, söz konusu parayı evini satarak ödediği belirtildi.

Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yönelik bugüne kadar 29 dava açmıştı. Sonuçlanan 12 davada Kılıçdaroğlu toplam 870 bin TL tazminat ödemeye mahkûm edilmişti.

Milliyet'ten Talat Atilla'nın köşe yazısında yer alan bilgiye göre, Kılıçdaroğlu tazminatlarını ödemek için Burhaniye'deki kooperatif evini sattı. Söz konusu iddayı Kılıçdaroğlu'nun da teyit ettiğini söyleyen Atilla, evin 500 bin liraya satıldığını belirtti.

Buna göre, Kılıçdaroğlu evi satarak hem Erdoğan'a tazminatı öderken hem de kısa süre önce evlendirdiği oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun düğün masraflarını karşıladı.

Atilla'nın köşe yazısındaki ilgili bölüm şöyle:

"CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllarca gündemden düşmeyen… Dillere pelesenk olan Burhaniye'deki kooperatif evini hatırlarsınız… Bir süre önce o meşhur evini ya da basındaki yaygın tanımla, villasını sattığına dair duyumlar almama rağmen… Kesin teyit edemeyince yazmamıştım.

Doğrusu bu fikri takibi biraz da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Tazminat paralarını nereden ödüyorsun?" sorusuna yanıt olur mu diye merak ederek de yapmıştım… CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bu soruların yanıtlarını sordum.

Kemal Bey, sorduğum soruların özel olduğunu, bu konuyla ilgili konuşmak istemediğini söyledi ama… Sınırları zorlayan ısrarımla… Burhaniye'deki yazlık evini 500 bin TL civarında bir fiyata sattığını öğrendim. Kılıçdaroğlu evini iki gerekçeyle elden çıkarmış.

BİR: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a kaybettiği tazminat borçlarını ödemek…

İKİ: Kısa süre önce evlendirdiği oğlu Kerem Kılıçdaroğlu'nun düğün masraflarını karşılamak…"