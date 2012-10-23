Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 4 tazminat kazandı

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, grup toplantılarında yaptığı konuşmalarında kendisine hakaret ettiği gerekçesiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aleyhine açtığı 5 davanın 4'ünden toplam 20 bin lira manevi tazminat kazandı.

Başbakan Erdoğan'ın, Kılıçdaroğlu'nun 7 Şubat 2012, 22 Kasım 2011, 14 Şubat 2012, 28 Şubat 2012 ve 31 Ocak 2012 tarihlerinde CHP TBMM Grubu'nda yaptığı konuşmalar üzerine açtığı 10'ar bin liralık 5 ayrı tazminat davası sonuçlandı.

Ankara 1. Asliye Hukuk Mahkemesi'ndeki ön inceleme duruşmalarına, Başbakan Erdoğan'ın avukatı Ali Özkaya ile Kılıçdaroğlu'nun avukatı Alper Yılmaz katıldı.

Duruşmada, Ali Özkaya, Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ağır hakaret içerdiğini savunarak, tazminata hükmedilmesini istedi.

Avukat Alper Yılmaz ise Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının ülkenin sorunlarına ilişkin eleştiri niteliğinde olduğunu kaydederek, Başbakan Erdoğan'ın şahsına bir hakaret içermediğini söyledi.

Hakim Yıldıray Sarıkaya, davaların 4'ünü kısmen kabul ederek, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a 5'er bin lira tazminat ödemesine karar verdiğini açıkladı.

Sarıkaya, Kılıçdaroğlu'nun 14 Şubat 2012 tarihli grup toplantısında yaptığı konuşma nedeniyle açılan 10 bin liralık tazminat davasını ise reddetti.

Dava sonunda, Kılıçdaroğlu'nun avukatı Alper Yılmaz, Hakim Sarıkaya'ya ''Bu grup toplantılarının içeriği aynı. Konuşmalarda sert eleştiri var ama hakaret yok. Neden birini reddettiniz'' diye sordu- Hakim Sarıkaya'da ''Bu konuşma hakaret içermiyor'' karşılığını verdi.