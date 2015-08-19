Erdoğan: Kılıçdaroğlu'na hükümeti kurma görevi vermeyebilirim

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün ‘Milli Mirasımız ve Gelecek Tasavvurumuz’ temalı Cumhurbaşkanlığı Sofrası’nda, Mehmet Şevket Eygi, Ertuğrul Düzdağ, Kadir Mısırlıoğlu, Rasim Özdenören, Mesut Uçakan, Hasan Çelebi, Yavuz Bahadıroğlu, Hasan Celal Güzel, Vehbi Dinçerler, Hasan Aksay ve İhsan Süreyya Sırma’yı ağırladı. Hürriyet'ten Ümit Aydın'ın haberine göre, Ağırlıklı olarak edebiyatın tartışıldığı sırada Erdoğan, hükümet kurma görüşmeleriyle ilgili konu açtı ve kendi düşüncesinin 2 aylık seçim hükümeti kurulması yönünde olduğunu söyledi.

Bu sırada Erdoğan’a bir not uzatıldı. Önüne gelen notu konuklarıyla paylaşan Erdoğan, notta CHP tarafından Kılıçdaroğlu’nun görevi almak üzere Cumhurbaşkanlığı Sarayı’na gidebileceği yönünde bir açıklama yapıldığı bilgisini paylaştı. Bunun ardından Erdoğan’ın, bundan sonrası için önündeki seçeneklere ilişkin konuklarına bilgi verdiği öğrenildi. Bazı konuklar, Erdoğan’ın sözlerini Kılıçdaroğlu’na görev vermeyeceği iması olarak algıladı ve bunu gazetecilerle paylaştı. Ancak Cumhurbaşkanlığı kaynakları, “Sayın Cumhurbaşkanı önündeki ihtimalleri sıraladı. Bunlardan birinin de Kılıçdaroğlu’na görev vermemek olarak açıkladı. Bunu değerlendirdiği ihtimallerden biri olarak söyledi” bilgisini aktardı.

Erdoğan Rize seyahatinde de bir gazetecinin, “Daha önce Kılıçdaroğlu’na görev verebileceğinizi söylemiştiniz. Hâlâ aynı noktada mısınız?” sorusuna da “Artık şartlar değişti” yanıtı vermişti.