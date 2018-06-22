Erdoğan Kılıçdaroğlu'na dava açmıştı; "Sıfırladım babacım" tapesi delil oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisini 17-25 Aralık sürecinde gündeme gelen “sıfırlama” tapeleri üzerinden eleştiren CHP Genel Başkanı Kemal kılıçdaroğlu aleyhinde açtığı davada Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçen “sıfırlama” konuşmasının tapesini delil olarak sundu.

Erdoğan’ın avukatı Hüseyin Aydın ise, duruşmada söz alarak söz konusu görüşmelerin FETÖ tarafından yasadışı yollarla toplandığını, montajlandığını savunarak bu konuda Ankara ve İstanbul savcılıklarının kararını dosyayı sundu.

Tahkikat aşamasının sona erdiğine karar veren mahkeme, duruşmayı sözlü yargılama aşamasına geçilmesi için 13 Temmuz’a erteledi.

"Hadi ispatlayalım"

Davanın duruşması Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görüldü. Kılıçdaroğlu’nun avukatı Celal Çelik, avukat Aydın'ın iddialarına karşılık bu ses kayıtlarının hiçbir şekilde montaj ürünü olmadığını söyledi.

Bunların tamamıyla Erdoğan ile oğlu arasında geçen telefon görüşmesi olduğunu belirten Çelik, şöyle konuştu:

“Bunlar delil niteliğindedir. Nitekim, davacı tarafından bu ses kayıtlarının gerçek olduğunu bilmesi nedeniyle ısrarlı bir biçimde 2014 yılından bugüne gelen süreçte açılmış olan tüm davalarda bu ses kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmasına şiddetle karşı çıkmışlardır.”

'FETÖ’nün varlığının, işlenmiş olan suçların var olmadığı anlamına gelmeyeceğini ifade eden Çelik, ısrarla bu ses kayıtlarının doğru olduğunu söylediklerini vurguladı. Çelik, bu nedenle ses kayıtları üzerinde bilirkişi incelemesi yaptırılmasını isterken, “Bu delillerin gerçek olduğunu ispatlayacağımızı ifade ediyoruz” diye konuştu.

‘Orjinali yok’ gerekçesi

Erdoğan’ın avukatı Aydın ise bu talebe, tapelerin orijinali olmadığını ve bu yüzden inceleme yapılamayacağını iddia ederek itiraz etti. Bu itiraza avukat Çelik, ses kayıtlarının orijinalinin bulunup bulunmadığının ancak delil olarak 17-25 Aralık soruşturma dosyasının getirilmesiyle anlaşılacağını kaydetti. Ancak mahkeme, 17 Aralık dosyasının getirtilmesi ve bilirkişi incelemesi yapılması talebini reddederken, esasa ilişkin yeterli delillerin toplandığına hükmetti. Tahkikat aşamasının sona erdiğine karar veren mahkeme, duruşmayı sözlü yargılama aşamasına geçilmesi için 13 Temmuz’a erteledi.