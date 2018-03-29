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Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açtı

"FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır"

29 Mart 2018 14:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında 27 Mart'ta partisinin TBMM Grup Toplantısı'ndaki "Buradan ilk kez, FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır diyorum" sözlerine ilişkin olarak 250 bin liralık tazminat davası açtı.

Kılıçdaroğlu ne demişti?

CHP Lideri Kılıçdaroğlu ''Buradan ilk kez, FETÖ'nün bir numaralı siyasi ayağı Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır diyorum. Sanığı Cumhurbaşkanlığı koltuğunu işgal eden zattır. Versin mahkemeye ispat edeceğim. Sen, devletin bütün sırlarını, kozmik odayı FETÖ'ye açacaksın... Sonra kalkıp, 'Ne istedin de vermedik?' diyeceksin. Vali, kaymakam, general, rektör, her şeyi verdik şimdi diyorsun ki 'FETÖ'nün siyasi ayağı kim?' Siyasi ayağı sensin arkadaş'' ifadelerini kullanmıştı.

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