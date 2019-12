Erdoğan: Kılıçdaroğlu, İsrail'e gönderdiği selamın karşılığını alıyor

T24 -

Partisinin Adana mitinginde konuşan Erdoğan, AKP'ye yapılan saldırılara değindi.





Partisine karşı Türkiye genelinde şiddet kampanyası başlatıldığını ifade eden Erdoğan, 150'ye yakın seçim bürosu, irtibat noktasının hedef alındığını vurguladı.





"Bizzat içinde bulunduğum otobüs saldırıya uğradı. Cam çerçeve indirildi. Ama kimse bunu görmüyor" diyen Erdoğan, şöyle devam etti:





"Kimse bizlerin uğradığı saldırıyı görmüyor. Nezaket ustası kesinler, nezaketen de olsa, bize bir geçmiş olsun telefonunda bile bulunmuyor. Önemli değil. Biz onların yaptığını yapmadık.





Sadece Adana'da, AK Parti'de 15'e yakın seçim büromuz, seçim araçlarımız taşlandı, saldırıya uğradı. Biz bu tehditlere boyun eğmeyeceğiz. Biz zorbalara pabuç bırakmadık, bırakmayacağız. Şiddetin diline teslim olmadık, olmayız. Adana'nın yolları taştan, bunlar çıkaramaz bizi baştan."





Başbakan Erdoğan, 12 Eylül'deki gibi CHP, MHP, BDP, çetelerin ve illegal örgütlerin ittifak halinde olduğunu dile getirerek, şunları söyledi:





"AK Parti'nin karşısına dikildiler. Tencere yuvarlanmış tam kapağını bulmuş. Onlar çetelerle muhabbet içinde. Varsın olsunlar, biz milletimizle muhabbet halindeyiz. Bu kadar saldırıya uğradığımıza göre doğru yoldayız. Demokrasiye millet inancına inancı kalmayanlar, şiddetle ayakta kalma mücadelesine girerler. Planları, projeleri olmayanlar, kışkırtmayla bir yere varmaya çalışırlar. Biz bunlara aldanmayacağız. Hiç kimsenin endişesi olmasın, kimse tedirgin olmasın, korkmasın. Demokrasiden taviz vermeyeceğiz. Bu ülkede huzuru en güzel şekilde tesis edeceğiz. Tahriklere rağmen, kardeşliğimizi yücelteceğiz."











The Economist'e tepki





Erdoğan, The Economist'te "CHP'ye oy verin" yönündeki makeleye değindi. Erdoğan, şunları kaydetti:





"Eğer bu dergi AK Parti'ye oy verin " demiş olsaydı, biz ona da karşı çıkardık. Sana ne ya. Senin Türkiye'nin içiyle ne alakan var. Haber yapacaksan yap. Senin Türkiye'nin içiyle alakalı bu tür yorum yapma hakkın yok. Uluslararası bir yayın kurumunun bu derece pervasızca taraf tutması elbette talihsizlik, saygısızlıktır. Ama aynı zamanda manidardır. Biz CHP'nin yeni Genel Başkanı'nı ulusalcıların, çetelerin projesi olarak biliyorduk. Meğer Sayın Kılıçdaroğlu, uluslararası çetelerin de projesiymiş. İsrail'e, Tel Aviv'e her fırsatta selam gönderen CHP Genel Başkanı, şimdi o selamların karşılığını alıyor."





Başbakan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "Biz olsaydık, Mavi Marmara'yı göndermezdik" sözlerini hatırlattı ve "Belli ki CHP Genel Başkanı birilerinin gözüne girmeyi başarmış. İşte The Economist'in altında da bu yatıyor" dedi.







CHP'nin başına gelen en büyük talihsizlik





Mavi Marmara'nın Gazze'deki çocuklara mama götürdüğünü "Cesaretin varsa, onurun varsa, İsrail'e yaltanmak yerine, İsrail'deki korsanlığı eleştir. CHP'nin yeni genel başkanı, CHP'nin başına gelmiş en büyük talihsizliktir. CHP'nin yeni genel başkanı sanaldır. Yurt içindeki, dışındaki çetelerin aleni bir projesidir" diye konuştu.