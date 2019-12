Erdoğan, Kılıçdaroğlu için yorum yapmadı

T24 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Azerbaycan'ın iki ayrılmaz kardeş olduğunu belirterek, ''Bizler ailenin birer fertleriyiz. Bu lafta değil uygulamada da kendisini gösteriyor. Bizler birbirimize güç katmak suretiyle geleceği hazırlayan iki ülkeyiz'' dedi. Görüşmelerin ardından Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev'le ortak basın toplantısı düzenleyen Erdoğan, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıklayan CHP Genel Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için yorum yapmaktan kaçınarak, "Şu an Kılıçdaroğlu gibi bir rakibimiz yok. Seçilsin, ondan sonra bir değerlendirme yaparız" derken Başbakan Vekili Bülent Arınç, "Doğrusu bizi de çok ilgilendirmiyor" dedi.





Erdoğan, Zagulba Sarayı'nda Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Görüşmenin ardından iki lider açıklamalarda bulundu.





Başbakan Erdoğan, görüşmede, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki ikili ilişkileri, bölgesel konuları ve uluslararası gelişmeleri değerlendirme fırsatı bulduklarını belirterek, şunları kaydetti:





''Türkiye ve Azerbaycan iki ayrılmaz kardeş. Bizler ailenin birer fertleriyiz. Ulu Önder merhum Aliyev'in ifade ettiği gibi 'tek millet, iki devlet'. Bu tabii lafta değil uygulamada da kendisini gösteriyor, gösterecek. Bizler birbirimize güç katmak suretiyle geleceği hazırlayan iki ülkeyiz. İnanıyorum ki bu gayretlerimiz, çalışmalarımız meyvesini her alanda veriyor.





Azerbaycan'a her gelişimde daha çok gelişmiş, inkişaf etmiş görmenin mutluluğu içerisindeyim. Bu bizleri sevindiriyor. Azerbaycan'ın zenginliği, gelişmişliği bizim zenginliğimizdir. İnanıyorum ki bizim zenginliğimiz de aynı şekilde Azerbaycan'ın zenginliğidir. İçerideki huzurumuz aynı şekilde birbirimizin huzurudur.''





Erdoğan, bir arada olmanın gururunu yaşadığını dile getirdi.







Törenle karşılandı







Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı, Zagulba Sarayında resmi törenle karşıladı.





Zagulba Sarayı'na eşi Emine Erdoğan'la gelen Başbakan Erdoğan, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve esi Mihriban Aliyev tarafından karşılandı. İlham Aliyev, Başbakan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'a çiçek verdi.





İki ülkenin ulusal marşlarının çalınmasının ardından Başbakan Erdoğan, tören kıtasını selamladı.







Başbakan, Kılıçdaroğlu adaylığı için yorum yapmadı







Azerbaycan Devlet Başkanı İlham Aliyev ile gerçekleştirilen ortak basın toplantısında Erdoğan'a, CHP genel Başkanlığı'na adaylığını koyan CHP Genel Başkanvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili düşünceleri soruldu.





Başbakan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun adaylığı için yorum yapmaktan kaçınırken, "Şu anda Kılıçdaroğlu gibi bir rakibimiz yok. Bizim muhalefet malum, CHP'dir, diğerleridir. Seçilsin, ardından bir değerlendirme yaparız. Şu anda sadece CHP'nin içerisinde bir görevlidir" dedi.





TBMM Başkanı Mehmet Ali Şahin de Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili, "Hayırlı olsun, kendisine başarılar diliyorum" derken Başbakan Vekili Bülent Arınç, "Doğrusu bizi de çok ilgilendirmiyor. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu'nun 'ben adayım' demesini, medeni ve olması gereken bir karar olarak görüyorum. Çünkü herkes şartları yetiyorsa aday olabilmelidir" ifadelerini kullandı.





Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'da Kılıçdaroğlu'nun adaylığı ile ilgili "Bana bir şey söylemek düşmez. Hayırlı uğurlu olsun, CHP kongresini yapacak. Ben şimdiden her kim seçilirse seçilsin başarılar diliyorum" dedi.