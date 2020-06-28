Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Fatih Terim, Beren Saat gibi isimler hakkında UYAP’tan bilgi toplayan adliye kâtibi hakkında dava açıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ailesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Galatasaray Futbol Takımı Teknik Direktörü Fatih Terim, oyuncu Beren Saat gibi pek çok ismin kimlik bilgilerini edinip UYAP’a girerek bilgi toplayan Diyarbakır Adliyesi kâtibi Turan Mete’ye dava açıldı. İddianamede sanığın bazı ünlülerden para da talep ettiği öğrenildi.

Hürriyet gazetesinden Mesut Benli’nin haberine göre, Diyarbakır Adliyesinde görev yapan kâtip Turan Mete hakkında dava açıldı.

Dava dosyasına göre Turan Mete’nin, Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ve ailesi, Kılıçdaroğlu, spor dünyasının ünlü isimlerinden Fatih Terim, Cenk Tosun, Emre Belezoğlu, Rıdvan Dilmen, sanat dünyasından Beyazıt Öztürk, Beren Saat, Kenan Doğulu, Türkan Şoray, Meltem Cumbul, Mehmet Ali Erbil, iş insanları Dilek Sabancı, Ferit Şahenk, Ali Ağaoğlu, Ali Koç’un da aralarında bulunduğu 361 kişiyi, UYAP sistemi üzerinden sorguladığı belirtildi. Daha önce bir yıl tutuklu kalıp .bırakılan Turan Mete hakkında “Gizliliğin İhlali, Kişisel Verileri, Hukuka Aykırı Olarak Ele Geçirmek” suçlarından dava açıldı. İddianamede, Mete’nin bilgisayarından yakınlarını sorgulayan, kâtip Savaş K. ile adliye çaycısı Beraat Ç. de şüpheli olarak yer aldı. Katibin, Diyarbakır Adliyesinde Cumhuriyet Savcısı M.M. adını kullanarak facebook profili oluşturduğu da belirtildi. Turan Mete’nin yapılacak bazı operasyonlar öncesinde bazı şüphelilere bilgi verdiği de anlatıldı.

Şüpheli Turan Mete, Erdoğan, eşi Emine Erdoğan, Bilal Erdoğan ile ilgili olarak yaptığı sorgulamalara ilişkin “T.C. kimlik numarası ile GSM operatörlerinden entegrasyon ile sorgulamasını ben yaptım. UYAP bilgilerini ben görüntüledim” dedi. Kâtip, diğer sorgulamalara ilişkin “Bu işlemleri yaparken amacım kendilerinden maddi yardım talep etmek idi. Ben bu kişilerin bilgilerini 3. kişilere aktarmadım. Maddi durumum kötü olduğu için amacım sadece para bulmaktı” savunmasını yaptı. Milli Piyango talihlisi Sedat Öztürk ve eşiyle ilgili sorulamalar da yaptığını itiraf eden Turan Mete, “Sedat Öztürk’e büyük ikramiye çıktığını sosyal medyadan görmüştüm yardım talep etmek için ulaşmaya çalıştım” dedi.