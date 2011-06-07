-ERDOĞAN: KILIÇDAROĞLU DÜRÜST DEĞİL ADIYAMAN (A.A) - 07.06.2011 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''Sayın Kılıçdaroğlu, sağda solda konuşuyor. Dürüst değil. 'Neden imam hatip liselerine karşı olayım' diyor. Madem karşı değilsin de Anayasa Mahkemesi'ne neden taşıdın? Altında senin de imzan var. Bu kota meselesini niçin sürekli karşımıza koydunuz? Dürüstsen, samimiysen gel el ele verelim bu işi bitirelim. Şimdi planlama yapacakmış; 'ne kadar ihtiyaç varsa o kadar...' Sana ne'' dedi. Partisinin, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü yanında düzenlediği mitingde yaptığı konuşmada Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, İmam Hatip Liseleri ile ilgili sözlerini eleştirerek, şunları söyledi: ''Sayın Kılıçdaroğlu, sağda solda konuşuyor. Dürüst değil. Neden 'İmam Hatip Liselerine karşı olayım' diyor. Madem karşı değilsin de Anayasa Mahkemesi'ne neden taşıdın? Altında senin de imzan var. Bu kota meselesini niçin sürekli karşımıza koydunuz? Dürüstsen, samimiysen gel el ele verelim bu işi bitirelim. Şimdi planlama yapacakmış; 'ne kadar ihtiyaç varsa o kadar...' Sana ne? Ben İmam Hatip mezunuyum, dört yavrumun dördü de İmam Hatip mezunu. Farklı alanlarda da okudular. Ben de üniversite okudum. Fakat İmam Hatip'ten sonra bizi üniversiteye almadılar. Gittik bir de lise bitirdik. Çileye bak çileye. Halbuki lisede okuduğumuz derslerin hepsini imam hatipte okumuştuk. Okuduğumuz halde imtihana girdik. Bize bu zulümleri yaptılar. Bu, CHP zihniyetinin zulmüdür. Sıkılmadan 'imam hatip liselerini biz kurduk' diyor. Doğrudur. İnönü çok enteresandır. Devrin Milli Eğitim Bakanı'na, 'Bize gassal yetiştirecek okullar lazım' diyor. Cenazeyi yıkayanlara gassal denir. Sadece bunun için. Allah razı olsun Tevfik İleri ile imam hatip okullarına geçiş oluyor. Sen bu işlerden anlamazsın, senin daha çok fırın ekmek yemen lazım. Senin genlerin farklı. Şimdi soruyorum; planın varsa düz liselerden bu kadar mezun olanlar işsiz olarak duruyor. Ne olacak? Kapatalım mı düz liseleri? Batı'da ne var? Yüzde 70 meslek lisesi ise yüzde 30 düz lise. Bırak adam endüstri meslekte okur, bilişimde okur, ziraatte okur. Orada okudu diye oradan devam edecek diye bir şey yok. Devam ederse eder, farklı bir alana giderse gider. Bırak sana ne ya! Sınav yapmıyor musun, yapıyorsun. Başardıysa devam etsin. Başardıysa önünü aç, niye engel oluyorsun? Çekin meslek liselerinin üzerinden elinizi, çekin. 12 Haziran bunlara çok önemli bir ders olacak.''