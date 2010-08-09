Erdoğan; 'Kılıçdaroğlu dindarlığımızı ölçecek kalibrede değildir'

T24 - Erdoğan hükümetin din, iman ticareti yaptığını söyleyen CHP liderine 'Bizim dinimizi ölçecek kalibrede değil' diye yanıt verdi, 'Önce haddini bil, kendine gel' dedi.





Başbakan Tayyip Erdoğan, Yozgat mitinginde AKP iktidarının din, iman, ahlak ticareti yaptığını, vatandaşın en temiz duygularını sömürdüğünü iddia eden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yanıt verirken, “CHP Genel Başkanı bizim dindarlığımızı, imanımızı, ahlakımızı da ölçecek kalibre de değildir” dedi. Erdoğan, CHP’nin dini vaatlerini hatırlattıktan sonra, “Bu milleti enayi mi zannettin?” dedi. Erdoğan, partisi tarafından Afyonkarahisar’da düzenlenen mitingde şu mesajları verdi:





TOBB’A GÖNDERME



STK’ların içinde de (Anayasa’yı) destekleyen, desteklemeyenler var. Sendikalar çok garibime gidiyor. Destekleyenler var, desteklemeyenler var ama hâlâ kanaatini açıklayamayanlar var. 12 Eylül’e, darbe anayasasına karşı olduğunu söyleyen bazı odalar, kaymak takım şimdi buna sessiz kalıyor. Bugünlerde ortaya çıkmayacaksınız da ne zaman ortaya çıkacaksınız?





BAYKAL DEFTERİNİ AÇTI



CHP’nin eski Genel Başkanı Meclis’e bir kere uğradı, çok meşguldü. Çok meşgul olduğu için ancak bir kere uğrayabildi.





MEMUR POLEMİĞİ



(Kılıçdaroğlu’na) Benim memur kardeşlerimi rencide etme. Memur olduğun dönemde, Genel Müdürü olduğun dönemde SSK, sekiz- dokuz yıl hep zarar etti.





YARGIYI DOLDURDULAR



Yargı reformuyla ilgili rahatsız olmalarının nedeni şu; CHP’nin, SHP’nin iktidar olduğu dönemlerde yargıya doldurdukları insan sayısı 3 binin üzerinde. Onlar atama yaptılar. Aynı mevzuatla bizim dönemimizde olunca hemen Danıştay müdahale etti. Yargı, artık birilerinin arka bahçesi olmayacak. Bunların kaygıları bu.





DİN TİCARETİ POLEMİĞİ



CHP Genel Başkanı Yozgat’ta konuşuyor. Din iman, ahlak ticaretinden bahsediyor. CHP Genel Başkanı muvazeleyi (akli dengesini) kaybetti, ölçüyü yitirdi. Bizim dindarlığımızı, imanımızı, ahlakımızı da ölçecek kalibrede değildir. Önce haddini bil. Geçen yerel seçimlerden önce CHP bir çarşaf açılımı başlatmıştı. Sahi ne oldu o iş? Müşteri bulamadılar, çarşafa dolandılar. Sayın Kılıçdaroğlu kendine gel. Bu milleti enayi mi zannettin?





DERSİM’E İLİŞKİN İNÖNÜ GAFI



CHP önce kendi tarihiyle yüzleşsin; ondan sonra dinden, imandan, ahlaktan bahsetsin. Dersim katliamını kime anlatacaksınız? Dersim’de ‘itaat etmeyen’ diye anılan, vergi vermedi diye bombalanan köyleri... O zaman cumhurbaşkanı kimdi? İnönü... (Dersim bombalandığında cumhurbaşkanı Atatürk’tü.) Ve onun döneminde Dersim bombalandı. Bunların hepsinin kaydı, belgesi mevcut.





‘Kalpazan’ sözüne yanıt



Erdoğan, Kılıçdaroğlu’nun ‘kalpazan’ sözlerine ise İzmir mitinginde yanıt verdi: “Önce benim dosyamı iyi araştır. Bak bu dosyada benim imzamı bulamazsın. O yönetimde beni bulamazsın. Fakat bütün bunlara rağmen benimle yargılanan arkadaşlarımın tamamı beraat etmiştir. Ve Tayyip Erdoğan’ın hayatında bu itham yoktur. Bu senin SSK Müdürlüğü’ndeki yapındır.”







