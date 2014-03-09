Erdoğan: Kibir de gurur da sadece Allah'a aittir

Daha önce partisinin Muğla mitinginde yaptığı konuşmada "Bizim rahmetimiz gazabımızı aşacak" ifadelerini kullanan Başbakan Tayyip Erdoğan, dün de İstanbul Avcılar mitinginde yaptığı konuşmada "Biz birer faniyiz. Birer fani olarak kimse kibirlenmesin, kimse gururlanmasın, kibir de gurur da sadece mutlak yaratıcı olan Allah'a aittir" diye konuştu.

Bu açıklama ilahiyat camiasından bazı kesimlerce tepkiyle karşılandı. İlahiyatçı Cemal Türk, Twitter'dan yaptığı açıklamada Allah'a keyfine göre isim ve sıfat isnad edilemeyeceğini ve bunun çok büyük günah olduğunu söyledi.

Zaman gazetesinde yer alan habere göre Türk, Twitter'dan yaptığı açıklamada İslam akidesine göre Allah'a 'Gurur' isnad edilemeyeceğini bunun akide açısından çok tehlikeli bir ifade olduğunu söyledi. Allah'a keyfine göre isim ve sıfat isnad edilemeyeceğini ve bunun çok büyük günah olduğunu belirten Türk'ün açıklamaları şöyle: "İslam akidesine göre Allah'a 'Gurur' isnad edilemez. Akide açısından çok tehlikeli bir ifade. Avcılar mitinginde Başbakan maalesef bunu da söyledi. Başbakan maalesef Allah'a kibir ve gurur nispet etti. Esma-i Hüsna arasında gurura delalet eden hiçbir isim yoktur. Allah'ın Kebir ismi (kiber)dendir. Allah hakkında 'Kebir-Mütekebbir-Kibriya' kelimeleri kullanılır. Bunların hiçbirinin Türkçe'deki gurur ve kibirle uzaktan yakından alakası yok. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi'ne Prof. Dr. Bekir Topaloğlu hocanın yazdığı Kebir maddesine bakabilirsiniz. Yazık çok üzüldüm. Allah'a keyfine göre isim ve sıfat isnad edilemez. Çok büyük günahtır. 'En güzel isimler Allah'ındır, o halde bu isimlerle Ona dua edin. Onun isimleri konusunda haktan sapanları terk edin. Onlar işlediklerinin cezasını çekeceklerdir.' (A'râf Suresi 180. Ayet)"

Erdoğan, "Şuna dikkat edelim, biz birer faniyiz. Birer fani olarak kimse kibretmesin, kimse gururlanmasın, kibir de gurur da sadece mutlak yaratıcı olan Allah'a aittir. Onun için bu yolda çok bizi tökezletmeye gayret edenler oldu ama hamdolsun hepsi aşıldı, aşılıyor. Önümüze birçok şeyler attılar ama engelleyemediler. Bizler bu yolda emin adımlarla yürüdük, bundan sonra da öyle yürüyeceğiz. Bunları biliniz, bunlara asla prim vermeyiniz" diye konuştu.