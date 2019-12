-ERDOĞAN: KERVAN YÜRÜR DİYORUZ İSTANBUL (A.A) - 03.04.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da üçüncü köprünün yapım aşamasına gelindiğini belirterek, ''Eğer Kılıçdaroğlu kalkar, (Sakın üçüncü köprü yapmayın, depremde çöker) derse şaşmayın. Çünkü bunlar, diyorum ya bu tür şeylere asla yaklaşmazlar ama daha sonra onun üzerinde tıpış tıpış araçlarıyla giderler'' dedi. Ataköy Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen 2. Büyük Sinoplular Buluşması'nda yaptığı konuşmada, Sinop Dernekleri Federasyonu Başkanı'nın konuşmasında kamyoncuların yolla ilgili yaşadığı sıkıntılara işaret ettiğini hatırlatan Erdoğan, kendilerinden önceki dönemde Samsun'dan Sarp'a kadar Karadeniz Sahil Yolu'nun yüzde 35'inin bitirildiğini, AK Parti göreve geldiğinde bunun tamamını bitirecekleri sözünü verdiğini dile getirdi. Ünye geçişi hariç 12 tünel geçişi olmak üzere bunların tamamını bitirdiklerini anlatan Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun Giresun'da yaptığı konuşmada arkasında Karadeniz Sahil Yolu'nun olduğunu ve ''Ne yaptılar?'' diye seslenmesi üzerine orada bulunan bir vatandaşın, ''Arkana bir döner bakarsan ne yapıldığını görürsün'' dediğini söyledi. Erdoğan, ''Değerli kardeşlerim göz var görmez, kulak var duymaz, dil var gerçekleri konuşamaz. İşte bunlar o familyadan'' dedi. Kılıçdaroğlu'nun Antalya'da atıksu tesisi açtığını, ancak bu tesisi bitme noktasına getirenin önceki belediye başkanı AK Partili Menderes Türel olduğunu dile getiren Erdoğan, ''Sıfırdan bir şeyi yapmak gibi bir alışkanlık bunlarda yok. Zaten dikili ağaçlarını bulamazsın. Onun için de zaman zaman mahalle çeşmesi açmaya gayret ediyorlar'' diye konuştu. -2023 HEDEFLERİ- Erdoğan, yapacaklarının henüz bitmediğini belirterek, şöyle devam etti: ''İnşallah 2023'de kişi başına milli geliri 25 bin dolara yükselteceğiz. İhracatımızı 500 milyar dolara yükselteceğiz. İhracatımız gayet iyi gidiyor ve milli gelirimiz ne olacak biliyor musunuz? 2 trilyon dolar olacak. Şu andaki hızımızla, heyecanımızla, aşkımızla bu millet bunu gerçekleştirir mi? Evelallah tüm bunları nasıl ki 8 yılda yaptık, bundan sonra kalanı da aynı hızla 12 yılda rahat rahat bitireceğiz ve milletimizi inşallah muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkaracağız. Hedefimiz bu. Ayyıldızlı bayrağımızı yüksek surlara dikeceğiz'' Dedi. Konuşmasında, Seydi Ali Reis'ten de bahseden ve kendisinin Sinop'un yetiştirdiği önemli şahsiyetlerden biri olduğunu belirten Erdoğan, Seydi Ali Reis'in hem Sinoplu, hem bilim adamı, hem de denizlerin notunu çok iyi tutan, Osmanlı Devletine, Kanuni Sultan Süleyman'a hizmetle ömrünü geçiren biri olduğunu anlattı. Seydi Ali Reis'in Mir'at-ül Memalik adlı bir kitap yazdığını anlatan Erdoğan, ''Kitabın ilk satırlarındaki şu şiir ibretliktir. Diyor ki; (Her kişi koya alemde ad/Hayr ile ta kim kılalar onu yad/Sergüzeştim ben dahi zikrettiğim/Bir dua ile anılmaktır murad.) İşte mesele bu. Yani bu dünyada eser bırakırsan hayırla yad edilirsin. Bizim derdimiz de baki kalan bu kubbede hoş bir sada oluşturmak'' diye konuştu. Bu etkinliğin düzenlendiği Sinan Erdem Spor Salonu'nun İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Devlet Bakanlığı ile birlikte ortaya koyduğu bir eser olduğunu belirten Erdoğan, ''Bu salon 16 bin 500 kişilik bir salon. Türkiye'nin en büyük kapalı spor salonu. Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri. Bunları AK Parti iktidarı bu ülkede yaptı, yapmaya devam ediyor'' dedi. Ankara'da 12 bin 500 kişilik Arena Spor Salonu, Kayseri'de 7 bin 500 kişilik spor salonu inşa ettiklerini ifade eden Erdoğan, Sinop'u ve diğer büyük şehirleri bu tür tesislerle donatmak istediklerini belirtti. Sinop'ta da kapalı bir spor salonu inşa etmek için hızla adım atacaklarını dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti: ''Bizim muradımız, bunları süratle inşa ederek halkımıza yakışanı bir an önce gerçekleştirmek ve şurada olduğu gibi gönüllerde taht kurmak. Biz bunu istiyoruz, başka derdimiz yok. Anadolu'nun, Trakya'nın, ulaşabildiğimiz her coğrafyanın kalbinde iz bırakmanın derdindeyiz. Büyük üstad Mimar Sinan, kısa ömründe İstanbul'a, Anadolu ve Trakya'nın şehirlerine, hatta Balkanlar'a büyük eserler bıraktı. Diyordu ki Mimar Sinan, (Şehzadebaşı benim çıraklık eserim, Süleymaniye kalfalık eserim, Edirne Selimiye Camii ustalık eserim.) İşte biz de o büyük insanların izinde yürüyoruz, onların bize verdiği heyecanla yürüyoruz.'' -''DEV PROJELERİ ADIM ADIM İLERLETİYORUZ''- Başlattıkları dev projeleri adım adım ilerlettiklerini belirten Erdoğan, Marmaray, Tüp Geçit, İstanbul-İzmir Otobanı, Körfez Geçiş Köprüsü'nün ardından İstanbul'a üçüncü köprüyü yapmanın hazırlığı içinde olduklarını ifade etti. Üçüncü köprünün başlama aşamasına gelindiğini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti: ''Eğer Kılıçdaroğlu kalkar, (Sakın üçüncü köprü yapmayın, depremde çöker) derse şaşmayın. Çünkü bunlar diyorum ya bu tür şeylere asla yaklaşmazlar ama daha sonra onun üzerinde tıpış tıpış araçlarıyla giderler. Birinci ve ikinci köprüde, Marmaray'da bunu yaptılar. Şimdi denizin altından tüp geçidi yapıyoruz, buna da karşı çıkıyorlar. Bu zihniyet böyle bir zihniyet. Fakat (kervan yürür) diyoruz, biz yolumuza devam ediyoruz. Bütün bunlarla beraber bizim attığımız çok daha farklı adımlar var. Bakınız 79 senede Türkiye'de 6 bin 100 kilometre bölünmüş yol yapıldı, biz ise 13 bin 600 kilometre yol yaptık 8 yılda. Hızlı tren hatlarımız tek tek tamamlanıyor. Ankara-Eskişehir tamam. Ankara-Konya tamam, test sürüşleri yapılıyor. Eskişehir-İstanbul, Ankara-Sivas ardından Erzincan, Bursa, İzmir hatları kademe kademe tamamlanacak. TOKİ Türkiye genelinde 480 bin konut inşa etti. Bunun 360 bini sahiplerine teslim edildi. Şimdi yeni 500 bini hedefliyoruz.'' Ekonomiden dış politikaya, turizmden kültür sanata, demokratikleşmeden hukukun üstünlüğüne kadar standartları yükselttiklerini, farklı bir Türkiye'yi hep birlikte şekillendirdiklerini anlatan Erdoğan, ''Sinop'un güzel bir sözü var, (Zengin arabasını dağdan aşırır, fukara düz yolda şaşırır.) İşte biz bu dönemi kapattık'' dedi. Temmuz 2008'de Sinop Havaalanı'nı yeniden hizmete açtıklarını, buradaki yolcu kapasitesinin 2008'de yıllık 14 bin, 2009'da 57 bin, 2010'da 65 bin yolcuya ulaştığını belirten Erdoğan, artık elma sandıklarının, domates sandıklarının arasında yolculuk yapılmadığını, havayollarının halkın yolu olduğunu ifade etti. Sadece kaymak takımının havayoluyla uçmayacağını, halkın da havayolunu kullanacağını belirttiklerini ifade eden Erdoğan, ''Medeni olmak bu. (Yol medeniyettir) dedik, bunu yaptık'' diye konuştu. -SİNOP'A 8 YILDA 60 KİLOMETRE YOL...- AK Parti hükümeti öncesinde Sinop'taki bölünmüş karayolunun uzunluğunun 4 kilometre olduğunu anlatan Erdoğan, bu kente 8 yılda 60 kilometre yol sığdırdıklarını, çok kısa zamanda da Samsun-Sinop arasındaki yol çalışmalarının tamamlanacağını belirtti. Sahil yolunun da tamamen bitirileceğini anlatan Erdoğan, Sinop'tan yola çıkıldığı zaman Sarp'a kadar sahilden gidilebileceğini, dünyanın en uzun sahil şeridine bu yollarla sahip olunacağını ifade etti. ''Eğer biz iktidar olsaydık, 79 senede Sinop'un yolu 4 kilometre değil, 593 kilometre olurdu. Bundan sonraki süreçte de aynı kararlılıkla bu devam edecek. Kara, hava, deniz yoluyla Sinop'u İstanbul'un komşusu haline getireceğiz'' diye konuşan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Türkiye'de 8 yılda 162 bin yeni derslik yaptık. Sinop'ta da 274 dersliği yaptık. Sinop'ta okullarımıza 4 bin 867 adet bilgisayar gönderdik. Sinop'ta üniversiteyi kim kurdu? Biz kurduk. Sağlıkta Sinop ve ilçelerine büyük yatırımlar gerçekleştirdik. Ağustos 2007 itibariyle, Sinop'ta aile hekimliğine geçtik. Sinop'ta her ailenin özel doktoru var. 27 diyaliz cihazı varken, bunu 41'e çıkardık. Uzman hekim sayısını 52'den 92'ye çıkardık. Ebe ve hemşire sayısını, 398'den 519'a çıkardık. TOKİ Sinop'ta başlattığı konut uygulamasında 346 konutun yapımını tamamladı, yeni konut çalışmaları devam ediyor. Bütün bunların yanında, 2003-2010 döneminde Sinop'ta 69 trilyon tarımsal destek verdik. Köydes'i, Beldes'i yalnız bırakmadık. Sinop'un içme suyunu köklü şekilde çözüyoruz.'' -''SİNOP ADETA İSTANBUL OLACAK''- Sinop'un turizmde de önemli bir yer tuttuğunu belirterek kalesini, tarihi yerlerini ele almak suretiyle kentte turizm patlamasını getireceklerini ifade eden Erdoğan, ''Sinop Karadeniz'de bir inci, bunun kıymetini bileceğiz. Eşsiz tabiatı, tarihi eserleriyle, potansiyelleriyle Sinop, Allah'ın izniyle Türkiye'nin önemli yıldız şehirlerinden biri olacak'' dedi. Sinop'un bütünüyle adeta bir İstanbul olacağını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: ''Bunu göreceksiniz. Sizin katılımız, bütün bir aşkın ifadesi. Artık çok zamanımız kalmadı. Şurada günleri sayıyoruz, 65-70 günümüz var. Durmak yok, yola devam. Yorulmayacağız. Buradan Sinop'la gönül kablolarını kuracağız, akrabalarımızla irtibatımızı kuracağız. Birbirimizi uyaralım, zira 12 Haziran yeni bir milattır ustalık dönemi için. Sizler bu ustalık döneminin sanatkarları, ustaları olacaksınız. Hep beraber yeni Türkiye'yi kuracağız ve artık Ferhat gibi konuşuyoruz. Başından itibaren hep böyle konuştuk. Çoğu gitti azı kaldı, hiç endişe etmeyin. Artık (ileri demokrasi, hak ve özgürlükler) diyoruz, artık (yeniden Anayasa) diyoruz, Ortadoğu'da, Kuzey Afrika'da nasıl Türkiye varsa, bilesiniz ki dünyanın heryerinde Türkiye var. Niyeti hayrolanın akıbeti hayrolur.''