Erdoğan, kendisine suikast girişiminde bulunan timden şikâyetçi oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında, kendisine suikast girişiminde bulunanlar hakkında şikâyetçi olduğuna ilişkin dilekçeyi Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın, suikast girişimine yönelik soruşturmanın sürdürüldüğü Muğla'ya iletilmek üzere Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na verdiği dilekçede, şunlar kaydedildi:

"Fetullahçı Terör Örgütü mensupları tarafından gerçekleştirilen 15 Temmuz kanlı darbe girişiminin bir parçası olarak, suç tarihinde Marmaris'te bulunmakta olan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik olarak şüpheliler tarafından askeri bir operasyon gerçekleştirilmiştir.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni koruyup kollamakla, milletimizin hak ve hukukunu gözetmekle yükümlü olan ve bu doğrultuda eğitilen ve teçhiz edilen şüpheliler, tarihte emsali görülmemiş bir ihanet örneği sergilemek suretiyle ABD'de ikamet etmekte olan örgüt liderinin talimatları doğrultusunda öncelikle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı olan ve milletimizin doğal lideri konumundaki Sayın Cumhurbaşkanımızın varlığını ortadan kaldırmak ve bu suretle kanlı darbe girişimine karşı muhtemel direnişi bertaraf etmeye çalışmışlardır.

Şüphelilerin bu şekilde sadece Cumhurbaşkanına suikast ve anayasayı ihlal suçunu değil, aynı zamanda planladıkları eylemler nedeniyle ülkenin genelinde bir kaos ve karışıklık çıkarmak suretiyle devletin bağımsızlığını zayıflatmayı ve devletin birliğini bozmayı hedefledikleri de açıktır.

Türkiye Cumhuriyetini ve Türk milletinin birliğini temsil eden Sayın Cumhurbaşkanımız, hem şahsına yönelen eylemleri nedeniyle hem de Türkiye Cumhuriyeti ve Türk milletinin birliğine yönelen eylemleri nedeniyle tüm şüphelilerden şikayetçidir."

Dilekçedeki suçlamalar

Dilekçede soruşturmadaki suçlar "Cumhurbaşkanına suikast, Anayasayı ihlal, devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak, terör örgütü üyeliği ve diğerleri" olarak gösterildi.

Dilekçenin sonuç kısmında ise "Arz olunan ve resen göz önünde bulundurulacak hususlar çerçevesinde şüpheliler hakkında atılı suçlardan soruşturma yapılmasını ve haklarında kamu davası açılmasını vekil olarak saygıyla arz ve talep ederim" ifadeleri yer aldı.