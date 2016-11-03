Erdoğan, kendisine ‘narsistik kişilik bozukluğu’ olduğu öne süren Altıoklar’a açtığı davadan vazgeçti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine narsistik kişilik bozukluğu olduğunu öne süren tıp doktoru ve yönetmen Mustafa Altıoklar’a açtığı davadan vazgeçti.

Bakırköy 6. Asliye Hukuk Mahkemesinde yapılan ara celseye gelen olmadı.

Hakim Mustafa Akyıldız, davacı vekilinin dilekçesinde davadan feragat edildiğini, vekaletnamenin incelendiğini ve davacı vekilinin feragat yetkisinin olduğunun görüldüğünü ifade etti.

Kararda, açılan davadan feragat edilmesi üzerine, davanın reddine hükmedildi.

Erdoğan'ın avukatı Ahmet Özel'in sunduğu feragat dilekçesinde, şu ifadelere yer verildi:

"Fetullahçı Terör Örgütünün gerçekleştirdiği 15 Temmuz kanlı darbe girişiminden ve milletçe ödediğimiz ağır bedellerden sonra tarifi bir fırsatı yakaladığımız tartışmasızdır. Bu fırsat, kuşkusuz herkesin aynı fikirde olması değil, milletimizin asgari müştereklerde buluşması, başkasının varlığına, inancına ve düşüncesine saygı göstermesidir. Fikirlerimizin farklılığı zenginliğimizdir. Ancak bu zenginliğin, karşılıklı saygı, empati ve özellikle üslup güzelliğiyle tahkim edilmesi zorunludur. Aksi takdirde sahip olduğumuz zenginliğin bir felakete dönüşmesi ihtimali gözardı edilmemelidir. Sayın Cumhurbaşkanımız, milletimizin asgari müştereklerde buluşması, birlik ve beraberliğimizin tahkim edilmesi, siyasi hayatımızda asgari nezaketin kalıcı olarak tesis edilmesi ümidi ve iradesiyle iş bu davadan feragat etmektedir.''