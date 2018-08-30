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Politika

Erdoğan: Kendi yolunu kendi iradesi ile çizen Türkiye'ye tahammül edemiyorlar (1)

Mustafa TURAPOĞLU /ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Mezuniyet Töreni'nde konuştu

30 Ağustos 2018 20:24

Mustafa TURAPOĞLU /ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kara Harp Okulu\'nda Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları Mezuniyet Töreni\'nde konuştu.

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada, \"Kardeşlerimizin, dostlarımızın, umudunu bize bağlamış herkesin yanında yer almaya, yarasını sarmaya, elimizi uzatma imkanı bulacağız. İşte bu Türkiye\'yi kabullenmek istemiyorlar. Böyle bir Türkiye\'ye tahammülleri yok. Hep takip eden Türkiye\'ye alıştıkları için kendi yolunu kendi iradesi ile çizen bir Türkiye\'ye tahammül edemiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar büyük ve güçlü Türkiye\'nin önünde duramayacaklar. Bin kere diz çöktürdüklerini zannetseler de biz bin kere ayağa kalkmaya devam edeceğiz. İnşallah yarın ki Türkiye bugünkünden daha güçlü olacaktır\" dedi.  

 

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