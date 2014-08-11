'Erdoğan kazandı ancak partiyi zorluklar bekliyor'

Bağımsız İzmir Milletvekili Ertuğrul Günay, Twitter'dan değerlendirdiği seçim sonuçlarına ilişkin, "Başbakan'ı kutlamak gerek. Kişisel bir başarı elde etti. Ancak Parti'yi zorluklar bekliyor" değerlendirmesinde bulundu.

Radikal.com.tr'nin haberine göre, İzmir Bağımsız Milletvekili Ertuğrul Günay, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Başbakan Erdoğan'ın aldığı yaklaşık 20 milyon oyun, 30 Mart yerel seçimlerinde AK Parti'nin aldığı yüzde 43'lük orana karşılık geldiğini söyleyerek, seçimin kaderini oy kullanmayanların belirlediğini ifade etti.

İşte Günay'ın Twitter hesabından yaptığı o seçim analizi: “Sn. Erdoğan'ın aldığı 20 milyon oy, 30 Mart'ta %43 oranına karşılık geliyordu. Aynı oy bu seçimde %52 oldu. Sonucu katılmayanlar belirledi. Kapsamlı bir değerlendirme için henüz erken.



Sn. Başbakan'ı kutlamak gerek. Kişisel bir başarı elde etti. Ancak Parti'yi zorluklar bekliyor. Sn. Erdoğan kazandı, ancak Parti, 30 Mart'ta ve bugün 2011 sonucunu yakalayamadı. Oysa 2011'den buyana 5 milyon yeni seçmen arttı.



Bu önemli. 2011'de 50 milyon seçmen vardı. İktidar 21.5 milyon oy almıştı. Şimdi 55 milyon seçmen var; Sn. Erdoğan 20.7 milyon oy aldı. Oy artmıyor. Muhalefet Partilerinin durumu ise, kurtulmaları gereken iç hesaplaşmaları ve yenilemeleri gereken vizyonları açısından daha da sorunlu. Muhalefet Parti'leri umut verici adımlar atamazsa, İktidar ve muhalefetin yarattığı bu karamsarlığı dağıtacak yeni bir siyasete ihtiyaç doğar.”