-Erdoğan, Kazakistan'a gidecek ANKARA (A.A) - 17.10.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, 19-21 Ekim tarihlerinde Kazakistan'a resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Başbakanlık Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Erdoğan, 19 Ekim Çarşamba günü Kazakistan'ın başkenti Astana'ya gidecek. Erdoğan, 20 Ekim'de Astana'da Kazakistan Başbakanı Kerim Massimov ile biraraya gelmesinin ardından, aynı gün içerisinde Almatı'ya geçecek. Almatı'da 20-21 Ekim tarihlerinde düzenlenen Türk Konseyi Zirvesi'ne katılacak olan Erdoğan'ın, zirve çerçevesinde bazı ikili temaslarda bulunması da öngörülüyor.