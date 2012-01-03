-Erdoğan: Kaymakama saldırı insan müsveddelerinin işi TBMM (A.A) - 03.01.2012 - AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ''taziyeye, başsağlığı dilemeye, acıyı paylaşmaya gelen bir kaymakamı öldüresiye dövmenin, linç etmenin Kürt kökenli kardeşlerinin değil, o insan diye geçinen müsveddelerin işi'' olduğunu söyledi. Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında yaptığı konuşmada, iktidarda bugün milletin iradesi ile şekillenen adil, şefkatli, özgürlükçü bir devlet ve Hükümet olduğunu söyledi. Başbakan Erdoğan, şöyle konuştu: ''Benim Kürt kökenli kardeşimin en asil, en güzel dünyayı emsal tespit edecek vasıflarından biri misafirperverliğidir. Bu topraklarda yaşayan herkes kapısını çalanı evine buyur etmekten, ekmeğini, aşını, suyunu misafirle paylaşmaktan gurur duyar. Bu ülke insanı, 'başım gözüm üstüne' der ve misafirini gönlünün de evinin de baş köşesinde ağırlar. Taziyeye gelmiş, başsağlığı dilemeye gelmiş, acıyı paylaşmaya gelmiş, kendisi de o coğrafyanın insani olan kaymakamı öldüresiye dövmek, linç etmek, benim Kürt kökenli kardeşimin değil, o insan diye geçinen müsveddelerin işidir. Bırakın yasımızı tutalım, bırakın ağıdımızı yakalım, cenazeleri dahi istismar edecek kadar mı aklınızı, mantığınızı, vicdanınızı yitirdiniz? Sizin hiç insafınız, izanınız yok mu? Ayrıştırmak, kutuplaştırmak, tahrik etmek, fitne çıkarmak, demokrasiye inanmayan bir zihnin politikası olabilir. 3-5 oy için bu milleti birbirine düşürmeye, toplumu tahrik etmeye değer mi? En az bu gözü dönmüş, fırsatçı siyasetçiler kadar bazı medya kuruluşları, bazı yazarlar da bu hadiseyi istismar etme gayreti içine girdiler. Dertleri olayın aydınlatılması değil, acıyı paylaşmak hiç değil. Dertleri bu acı hadise üzerinden suyu bulandırmak ve iç saatlerde kendi ürettikleri komplo teorilerine ilerleyen saatlerde kendileri de inanmak. 'Devlet halkını bombaladı' diye manşet atıyorlar. 'Katliam, kirli savaş' diyorlar. Güya vicdan kisvesi altında, kuzu postu altında kendi dünya görüşleri çerçevesinde, toplumu tersiye etmenin, çok bilmiş edasıyla, millete istikamet çizmenin gayreti içindeler. Bakıyorsunuz daha da ileriye gidiyor. 'Ben eli silahlı olanlardan korkmadım, Kasımpaşalı Tayyip'den mi korkacağım' diyor. Bizim derdimiz kimseyi korkutmak değil ama şunu unutma, unutmayın; ben Kasımpaşalı Tayyip olmaktan şeref duyarım. Kasımpaşa'dan çıkan, oranın bir evladı olarak, tüm halkımın da biz bu makamlara getirmesinden dolayı, bir hizmetkar olarak milletime hizmet etmekten onur duyarım. Eğer bu ülkede yüzde 50 bize oyunu verdiyse, herhalde bu yüzde 50'den daha akıllı değilsin. Kendinizi çek edin, kontrolden geçirin. Acaba biz nerede yanlış yapıyoruz da bu ülkenin yüzde 50'si bu insanlara oy veriyor. Bunu gözden geçirin. Bu, ancak adaletle, dürüstlükle olur, bu ancak bu milletin hizmetinde olmakla olur. Biz bunu yaptık, yapıyoruz, yapacağız ama kendi kendinize sorun, biz ne yaptık?''