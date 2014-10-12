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Politika

Erdoğan 'Katil Esad'la resim çektirenler kimler' dedi, sosyal medya yıkıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Beşşar Esad'la birlikte çekilmiş samimi pozları sosyal medyada paylaşım rekoru kırdı

12 Ekim 2014 12:16

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'in Rize'de toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, Suriue Devlet BaşkanI Beşşar Esad'ı işaret ederek, "250 bin insanı katleden böyle bir katille resim çektirenlerin kimler olduğunu sizler çok iyi biliyorsunuz" sözleri sosyal medyada tartışmaya yol açtı. Erdoğan'ın geçmiş yıllarda Esad ile olan samimi pozları bir çok kullanıcı tarafından paylaşıma sokularak, açıklama ti'ye alındı.

Erdoğan Rize'deki konuşmasında, Esad'a destek verdiğini öne sürdüğü CHP'yi eleştirmek için şu sözleri sarfetmişti:

Soruyorum bu IŞİD belasını ortadoğu'ya musallat eden kim? Beşar Esad. Alan açan kim Beşar Esad. IŞİD'e destek veren silah veren kim? Beşar Esed. Gittiler bu eli kanlı zalimi Şam'da ziyaret ettiler. 250 bin insanı katleden böyle bir katille resim çektirenlerin kimler olduğunu sizler çok iyi biliyorsunuz."

 

 

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