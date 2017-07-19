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Politika

Erdoğan, Katar Emiri ile telefonda görüştü

Katar Emiri Temim'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul'da şiddetli yağmur nedeniyle yaşanan sorunlarla ilgili üzüntülerini dile getirdiği belirtildi

19 Temmuz 2017 03:31

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani'yle telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Katar Emiri Temim'in 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ndeki coşkuya, bir yıl önce darbe girişimini önlemiş olan Türk halkının kahramanlığına işaret ettiği görüşmede, ikili ilişkilere de değinildi.

Katar Emiri Temim'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul'da şiddetli yağmur nedeniyle yaşanan sorunlarla ilgili üzüntülerini de dile getirdiği belirtildi.

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