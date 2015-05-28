Erdoğan: Katar Emiri 53 Arap atı gönderdi, onları himayemize alacağız

Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, bir süre önce 8 bin 406 metrekarelik bir araziyi 'Ak Saray’a tahsis etti.

Bu araziye hara yapılacağı ve bunun için 50 Arap Atı alınacağı belirtiliyordu. Atların fiyatlarının ise 30 ile 70 bin lira arasında olduğu ifade ediliyordu. Söz konusu atların yabancı devlet adamlarını karşılama töreninde kullanılacağı, karşılama törenleri dışında kalan zamanda ise Saray eşrafına binicilik hizmeti vereceği kaydediliyordu. Bu iddialar dün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından doğrulandı. Dün Beştepe’de Arap atı tanıtımına katılan Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani’nin Türkiye ziyareti sonrasında ülkesine döndüğünde, sürpriz yaparak Türkiye’ye 53 tane Arap atı gönderdiğini açıkladı. 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün son dönemlerinde başlatmış olduğu bu atlarla karşılama geleneğini devam ettirdiklerini belirten Erdoğan, “Katar Emiri’ni de bu şekilde karşıladık. Döndükten bir süre sonra bir haber gönderdi, bir baktık bir sürpriz. 53 tane Arap atı gönderdi. Şu anda karantinadalar Eskişehir’de. Bu atları inşallah himayemize alacağız. Bu şekilde bir süreç başlatacağız. Kültürlerinden, medeniyetlerinden kopuk olanlar buradaki bu tesisi de eleştirecekledir.” diye konuştu.