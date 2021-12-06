Erdoğan Katar’a gidiyor: Gündem, ekonomi ve savunma iş birliği

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed’in Ankara ziyaretiyle Körfez bölgesiyle normalleşme adımlarının hızlanmasının ardından Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’nın Körfez bölgesindeki yakın müttefiki Katar’ı ziyaret ediyor. Doha’da yapılacak olan Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite Toplantısı’nda, Erdoğan’ın Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geleceği görüşmenin gündeminin ekonomi ve savunma iş birliği olması bekleniyor.

İki ülke arasında 2015’ten bu yana her yıl yapılan Yüksek Düzeyli Stratejik Komite toplantılarının yedincisi yarın Doha’da gerçekleştirilecek. Cumhuriyet’ten Hüseyin Hayatsever’in haberine göre, Türkiye’nin Katar’la halihazırda 15 milyar dolar tutarında swap (para takası) anlaşması bulunuyor. Pilotların eğitimi için Katar’a ait savaş uçaklarının Türkiye’ye konuşlandırılması, 2022 Futbol Dünya Kupası’nın güvenliği için Türk polisinin Katar’da görev almasını öngören anlaşmalar TBMM’de kabul edilmişti. Bu anlaşmaların uygulanmasına ilişkin teknik ayrıntıların ele alınması öngörülüyor.

Yakın ilişkilere karşın Katar Petrolleri’nin Türk kıta sahanlığıyla çakışan bir bölgede Güney Kıbrıs Rum Kesimi için doğalgaz arama anlaşması yapmasının da konu başlıkları arasında yer alması bekleniyor.