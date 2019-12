-ERDOĞAN KASTAMONU'DA TESİS AÇTI KASTAMONU (A.A) - 04.05.2011 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yıllarca, devletin ve özel sektörün konumlarını doğru belirleyemediği için ekonomik sıkıntılar yaşamış bir ülke olduğunu, kimi zaman sosyalizm derecesinde devletçiliğe kaydığını, kimi zaman başıboş bir serbest piyasa ekonomisine savrulduğunu belirterek, ''Türkiye her konuda olduğu gibi, bu alanda da istikrarı ve güveni hükümetlerimiz döneminde yakaladı. İş adamlarımız, bu istikrar ve güven ortamında üretimlerini, ihracatlarını katlayarak artırdılar'' dedi. Erdoğan, Kastamonu Entegre Tesisleri ve toplu açılış törenine katıldı. Buradaki konuşmasında Kastamonu mitinginden önce tesislerin ve hizmetlerin sevincine, mutluluğuna eşlik etmek istediğini ifade eden Erdoğan, bugün sadece kamu hizmetlerinin değil, özel sektör yatırımlarının da açılışını gerçekleştireceklerini dile getirdi. ''Gerek özel sektör, gerek kamu açılışları ile Kastamonu'muz bugün biraz daha farklılaşıyor'' diyen Erdoğan, özel sektör tesisleri arasında özellikle Kastamonu Entegre Tesislerinin her geçen gün güncelleştiğini ve rekabete yönelik adımlar attığını söyledi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Biz, devletin altyapıyı oluşturan, kuralları koyan, kuralların uygulanmasını denetleyen bir konumda bulunmasını, yatırımı, üretimi, ticareti ve istihdamı özel sektörün yapması gerektiğini bugüne kadar savunduk, savunuyoruz. Devlet görevini hakkıyla yerine getirdiğinde, özel sektörün yatırım konusunda fevkalade cesaretli ve istekli olduğunu biliyoruz, görüyoruz. Türkiye, yıllarca devletin ve özel sektörün konumlarını doğru belirleyemediği için ekonomik sıkıntılar yaşamış bir ülke. Kimi zaman sosyalizm derecesinde devletçiliğe kaymış, kimi zaman başıboş bir serbest piyasa ekonomisine savrulmuş. Türkiye her konuda olduğu gibi, bu alanda da istikrarı ve güveni hükümetlerimiz döneminde yakaladı. İş adamlarımız, bu istikrar ve güven ortamında üretimlerini, ihracatlarını katlayarak artırdılar. Bunun yanında yurt dışında dünyanın en ücra köşelerine kadar işlerini yaygınlaştırarak kendilerine olan itimadımızın haklı olduğunu gösterdiler. Bu vesileyle kendilerine ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.'' -TESİSLER- Başbakan Erdoğan, toplu açılış töreninin gerçekleştirildiği yerin, Kastamonu Entegre Tesislerinin yeni MDF ve laminat parke fabrikası olduğunu, yaklaşık 100 milyon Avro'ya mal olan bu fabrikanın, 350 kişiye doğrudan, 10 bin kişiye ise dolaylı istihdam sağlayacak bir yatırım olduğunu bildirdi. Erdoğan, merkez İsfendiyar İlköğretim Okulu, Bozkurt Fatih İlköğretim Okulu, Esentepe Reşit Çubukluoğlu İlköğretim Okulu, Merkezi TOKİ İlköğretim Okulu ile Taşköprü 200 kız öğrenci kapasiteli TOKİ Ortaöğretim Pansiyonu, Aytaç Eruz Lisesi Spor Salonu, Prof. Dr. Saime İnal Savi Lisesi Spor Salonu, Azdavay İmam Hatip Lisesi Spor Salonunu hizmete sunduklarını anlattı. Açılış programlarında DSİ'nin Gökırmak Karadere Sulaması, Emniyet Müdürlüğü binası, MOBESE sistemi, Polis Meslek Yüksek Okulu ikmal inşaatının da yer aldığını ifade eden Erdoğan, Kastamonu Adliye Sarayı, Hasan Doğan Spor Tesisleri, İl Tarım Müdürlüğünün çeşitli yatırımları, sulama projeleri ile tesislerinin de bugün hizmete alındığını bildirdi. Erdoğan, açılışını yaptıkları tesisleri helikopterle havadan incelediğini kaydederek, ''Üzerinden gezerken gördüğümüzde gerçekten ülkemin bu tür tesislere kavuşmuş olmasından gurur duyduğumu da özellikle ifade etmek isterim'' diye konuştu. Başbakan Erdoğan, konuşmasının ardından kurdeleyi keserek tesislerin açılışını yaptı ve tesislerde incelemelerde bulundu.