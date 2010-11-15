-ERDOĞAN KASIMPAŞA'DA HASRET GİDERDİ İSTANBUL (A.A) - 15.11.2010 - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kasımpaşa'da merhum abisi Mehmet Erdoğan'ın eşi Bedriye Erdoğan'ı ziyaret etti. Başbakan Erdoğan, Kulaksız Mezarlığı'nda babası Ahmet Erdoğan'ın kabrini ziyaret ettikten sonra, eşi Emine Erdoğan ve kızı Sümeyye Erdoğan ile birlikte aynı semtte oturan yengesi Bedriye Erdoğan'ı ziyarete geldi. Erdoğan, ziyarete gelirken aracından inerek mahallede kurulu pazarın içinden yürüdü. Pazarda esnaf ve vatandaşlarla bayramlaşan Erdoğan, çocuklara da harçlık verdi. Bu arada, Başbakan Erdoğan'ın koruma polisleri de evin önünde toplanan çocuklara oyuncak araba ile diş fırçası dağıttı. Başbakan Erdoğan ziyaret sırasında, binanın camından evin önünde toplanan sokak sakinlerini el sallayarak selamladı. Bina çıkısında da vatandaşlar tarafından tezahüratlarla karşılanan Erdoğan, el sallayarak iyi bayramlar diledi. Başbakan Erdoğan, daha sonra Kasımpaşa'daki restorasyonu tamamlanan Sinanpaşa Camisi'ni ziyaret etti. Bir sürede camide incelemelerde bulunan Erdoğan'a, kızı Sümeyye Erdoğan da eşlik etti. Erdoğan çıkışta da korumaların kendisine yaklaştırmak istemediği yaşlı bir kişiyi yanına çağırarak sohbet etti.