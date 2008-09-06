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Politika

Erdoğan: Karizmayı çizdirmeyelim

Erdoğan, Türkiye-Ermenistan maçı için, "Hırsın, tekniğin önüne geçeceği bir karşılaşma olacak. Avrupa şampiyonasında yakalanan karizmayı çizdirmemek

06 Eylül 2008 03:00

Başbakan Tayyip Erdoğan, Suriye'nin başkenti Şam'da düzenlenen dörtlü zirvenin ardından Türkiye'ye dönüşünde gazetecilerin gümdeme ilişkin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün Erivan ziyaretini olumlu karşıladığını belirten Erdoğan, "Ermenistan'a devlet başkanı yerine hükümet başkanı gitmesi daha uygun olmaz mıydı?" sorusuna şu yanıtı verdi: 

"Bu değerlendirme çok yanlış. Her şeyden önce bu gezi bir siyasi ilişkilerden kaynaklanmadı. Ermenistan Cumhurbaşkanı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı bir maça davet etti. Abdullah Bey'in vereceği cevap Türkiye'nin Uluslararası camiada alacağı notu olumlu yada olumsuz etkileyecekti. Gitmediği taktirde 'bir spor karşılaşmasına dahi gitmiyor' denilecekti. Gitmesi oyunu bozdu. 
İkinci boyutu, Kafkasya İşbirliği Paktı. 4 ayağı oturttuk. Sırada Ermenistan var. Dışişleri bakanımı gönderiyorum. Maç arasında veya sonrasında Ermenistan Dışişleri Bakanı ile görüşerek bu konudaki görüşünü alacak. Sayın Cumhurbaşkanı da Ermenistan Cumhurbaşkanına konuyu açacak. Olumlu olumsuz belli olacak."

Erdoğan, "Maçtan nasıl bir sonuç bekliyorsunuz?" sorusunu da şöyle yanıtladı: 

"Hırsın, tekniğin önüne geçeceği bir karşılaşma olacak. Normal şartlarda galibiyet bekliyorum. Avrupa şampiyonasında yakalanan karizmayı çizdirmemek lazım. Fatih hoca beni aradı. Bizim çocuklara çok iyi bir karşılama yapmışlar. Abdullah Bey'in karşılanması için de ciddi bir hazırlık yaptıklarını öğrendik." 
 

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